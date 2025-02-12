學霸男歌手痛訴「射龍門慘劇」　百元撞到萬元：真的不能貪

記者蔡琛儀／台北報導

歌手蕭易恩IAN99睽違兩年，推出第二張數位EP《PRESEASON》，被問到農曆春節怎麼過，他透露都在家中，但特別呼籲大家「沒事不要去射龍門」，又說：「射龍門是在朋友家裡玩的，一不留神從幾百塊一路撞柱撞到上萬，戰況只能用一個慘烈來形容。」笑說：「這是個把快樂建築在別人的痛苦上的遊戲，每逢過年小小玩一玩就好，真的不能貪！」

▲蕭易恩IAN99。（圖／蕭易恩IAN99提供）

出身建中、台大的他，也曾在北京度過多年練習生時光，對他來說，人生就像無法登出、24小時不間斷的冒險遊戲，而這也成為新歌〈Stop Calling Me〉一曲的創作概念，對於如何在過程中保持堅定和專注力，蕭易恩IAN99表示：「學會隔離掉外界的干擾與雜音，才能把握每天獨自打怪升級的時間，而〈別打我電話〉則是在專注狀態時最想跟所有人說的話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

首波主打歌〈Hold On〉，講述著身邊的夥伴們在各自跑道上，面對著不同的課題，結合旋律饒舌和舞曲節奏，透過這首輕快且有行進感的歌曲，希望能療癒大家：「儘管不能替你承受，希望至少能陪你走過」。而前陣子知名嘻哈 YouTuber Walter 也在 IG上分享了自己在車內大唱這首單曲的限時動態。

▲蕭易恩IAN99出身建中、台大。（圖／蕭易恩IAN99提供）

蕭易恩IAN99自剖是個I人，「我是比較害羞又有點社恐的人」，發了〈Hold On〉這首歌後，意外反應滿好的，「很多人見到我都會一直唱給我聽或是學我的動作，當下我可能看起來有點尷尬，但是其實我非常的開心他們喜歡這首歌。」蕭易恩IAN99感受到反饋和療癒，感謝外界的支持與喜愛，「好像又更有動力繼續創作下去了。」