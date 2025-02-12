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快訊／出道將滿19年…KAT-TUN宣布3月底解散！ 龜梨和也確定出走

記者蔡琛儀／綜合報導

先前日媒報導龜梨和也有意退出所屬男團KAT-TUN，今（12日）他們所屬的日本經紀公司STARTO ENTERTAINMENT（星達拓）於今日（12日）正式宣布，旗下三人組合KAT-TUN將於2025年3月31日正式解散。龜梨和也屆時也將約滿離開，而上田龍也與中丸雄一則將以個人身份繼續與公司合作，未來三人將各自發展。

▲▼KAT-TUN。（圖／翻攝星達拓官網）

▲KAT-TUN宣布三月底解散。（圖／翻攝星達拓官網）

根據官網聲明，KAT-TUN自2024年4月與星達拓簽約後，持續以團體身份活動。但經過近一年的討論，公司最終認為，從2025年4月1日起，三人選擇各自的道路，將更有利於未來的發展。因此，公司決定讓KAT-TUN結束長達25年的團體生涯，正式解散。

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公司也對粉絲與相關人士表達感謝：「KAT-TUN自成立以來，感謝所有支持他們的粉絲與關係者，這25年來的點滴我們銘記在心。」聲明中也提及，成員仍希望有機會與粉絲見面，相關計畫正在討論中，將在適當時機對外公布詳細資訊。

KAT-TUN於2001年成立，並於2006年正式出道，代表作包括《Real Face》、《Keep the faith》、《DON’T U EVER STOP》等，至今活躍於音樂、戲劇與綜藝領域，去年6月三人來台吸引百人接機，因此宣布解散也讓不少粉絲相當不捨。

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