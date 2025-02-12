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2024年度十大專輯出爐！　林宥嘉、蔡健雅都入選

記者蔡琛儀／台北報導

由Hit Fm聯播網專業DJ群共同從2024年整年度發行的華語專輯中，嚴選出「Hit Fm年度十大專輯」，今（12日）公布名單，HYUKOH，落日飛車《AAA》、J.Sheon《OUTCOMES 結果論》、JADE《Creeper》、王若琳《Hotel La Rut 破爛酒店》、方大同《夢想家 The Dreamer》、林宥嘉《王 Love, Lord》、林家謙《隱形色》、蔡健雅《不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯》、魏如萱《珍珠刑》、竇靖童《空中飛人》。（依歌手姓氏筆劃排序）

▲▼2024 Hit Fm年度十大專輯。（圖／記者蔡琛儀製表）

▲2024 Hit Fm年度十大專輯。（圖／記者蔡琛儀製表）

落日飛車表示，很開心跟HYUKOH合作的《AAA》可以入選年度十大專輯；J.Sheon則強調，他的這張專輯一定要在車上聆聽，他個人親身實測過，「聽感很爽」，也期許自己在2025年可以培養每天寫歌的習慣，這樣下張新作品就不會讓歌迷再等5年。

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方大同則分享，這張專輯對他來說，很重要也很特別，《夢想家》是在他生病期間錄製的專輯，調養身體的日子裡，他腦中一直有創作靈感湧現，他想著，「這年代有人會聽AI唱歌，那應該也可以接受病人唱歌吧？」在狀態好時就慢慢把歌曲錄完，雖然有瑕疵，但他認為是充滿誠意的作品。方大同說，雖然身體尚未完全康復，他正在努力休養，讓自己再次回到舞台跟大家分享音樂。

▲▼2024 Hit Fm年度十大專輯。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲林宥嘉、蔡健雅入選。（圖／Hit Fm聯播網提供）

林宥嘉、蔡健雅也相當感謝DJ們的肯定，蔡健雅說，出道這麼久，她的音樂還能持續被聽見跟肯定，真的心懷感恩。這張專輯對她而言來得正是時候，她在音樂旅程上時常在想，還有什麼挑戰是沒做過的，非常謝謝徐譽庭導演用這麼冒險又如此前衛的精神，把影集音樂全權交給她處理。

魏如萱除了開心專輯入選，也許願今年可以申請到演唱會場地；竇靖童在2025年將開啟「狀況外」海外巡迴演唱會，所以今年依舊會當一個空中飛人，她會繼續做出更好的作品，帶來更棒的演出。

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