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被嗆腦子有洞「不考慮徐家感受」　賈永婕急上火線反擊了

記者王靖淳／綜合報導

女星大S因染上流感併發肺炎病逝，享年48歲，好友賈永婕先前發文哀悼並吐槽大S前夫汪小菲，不料貼文曝光後卻被網友嗆「腦子有洞」，如今她透過臉書曬出與朋友小孩的影片，又再度被網友質疑「不考慮徐家感受」。為此，賈永婕一一反擊了。

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▲▼賈永婕嗆網友。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕和大S有好交情。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

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賈永婕昨（11）日在臉書分享與友人小孩同框的影片，並在文中提到對方小時候的可愛模樣，並開玩笑地表示孩子如今已經學會看臉色行事，不料影片曝光後，卻有網友留言質疑她發布的內容，可能未考慮到最近遭遇悲痛的徐家人感受，尤其是大S才剛過世，「這樣的影片，都不考慮徐家的感受嗎？妳是神經太大條，還是都不管別人感受？」為此，賈永婕親自反擊對方，「他們都很支持我，16位朋友的你，可能比較需要了解一下人情世故！」

▲▼賈永婕嗆網友。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲▼賈永婕嗆網友。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲▼賈永婕嗆網友。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

事實上，大S前婆婆張蘭才剛被抓包造謠兒子汪小菲出錢包機，事後母子倆在網路上的言論引發眾怒，導致抖音帳號遭官方無限期封禁。日前還傳出旗下酸辣粉品牌「麻六記」可能引進台灣，不過卻遭百貨商場拒絕，大S好友賈永婕得知後在臉書轉發相關內容，並大讚「商場就是要有guts，挑選優質品牌比什麼都重要。」貼文一出，有網友留言嗆她「人家家務事，你這個老女人在這蹦蹦跳跳，腦子有洞！」為此，賈永婕事後也不甘示弱回嗆：「你錯棚了喔！」

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大S, 徐熙媛, 猝逝, 過世, 賈永婕

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