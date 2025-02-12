郁方嘆「人生苦短」二度發聲悼大S　許願老公做1事：好好把握當下

記者王靖淳／綜合報導

女星大S因染上流感併發肺炎病逝，享年48歲，消息曝光後震驚各界，女星郁方今（12）日二度發文悼念，透露自己向老公提出一項建議，同時也有感而發表示：「人生苦短，決定好好把握當下。」

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▲郁方不捨大S猝逝。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

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郁方表示自己春節在泰國旅遊期間，得知大S猝逝的消息，不僅讓她感到人生無常，就連在場眾人都感到唏噓不已。她坦言，這突如其來的悲傷提醒了她，生命雖短，但仍需活得充實，因此她決定重新評估自己的生活選擇。

郁方進一步提到，自從成為母親以來，她過去18年的生活幾乎都是圍繞著孩子的需求來安排，這使得她對旅行的熱愛暫時被擱置。然而，當下的感觸促使她決定不再等待，而是要把握當下，實現自己的夢想。

▲郁方發文談大S。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）



郁方分享自己長久以來的夢想目的地之一——雲南羅平的油菜花田，這是一個季節限定的景點，每年只在二月底到三月初開放。她向老公提議想在228連假期間前往該地，而對方則表示他對旅行目的地的不同興趣。為此，郁方以幽默口吻分享夫妻間互動，表示即使興趣不同，仍互相尊重對方的選擇。