民歌玉女成名導...超猛近況曝光！　劉德華、五月天都是她拍的

記者蔡琛儀／台北報導

中華音樂人交流協會將在2月14、15、16日連續三天在台北小巨蛋盛大舉辦「民歌五十」演唱會，三天集結超過50位實力唱將，其中包括第2屆「民謠風」冠軍李麗芬、周治平、許景淳、靳鐵章、姚黛瑋、馬宜中等人。

▲馬宜中如今是知名MV導演。（圖／中華音樂人交流協會提供）

當年金韻獎優勝歌手馬宜中和民歌手吳明華結婚，54歲的她如今已是MV名導，她說：「民歌影響我的婚姻以及我後來的事業發展，所以只要講到我是民歌手，都會讓我感到非常的驕傲，我也對民歌心存感激。」她過去曾執導過劉德華、張學友、伍佰、五月天、S.H.E、周華健、孫燕姿等天王天團天后的MV，資歷相當深厚。

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以〈得意的笑〉、〈愛江山更愛美人〉等走紅歌壇的李麗芬特別感謝「民歌之母」陶曉清當年提攜，近幾年校園民歌手有了很多的機會演出，也有了新車、新房，都因陶曉清的關係，校園民歌手們才有舞台和更多收入，她感謝說：「陶姐，謝謝您造福了這麽多人，民歌五十，我是為陶姐而上台的。」

▲李麗芬相當感謝陶曉清的提攜。（圖／中華音樂人交流協會提供）



周治平回憶上一次參加「民歌三十」，那天從北京匆匆趕回來，一進國父紀念館後台，滿眼全是當年叱侘風雲的民歌前輩，「那些影響了我一輩子音樂風格的人，那一刻震撼的場景，一直留藏在我的腦海裡，而今回望，那份記憶竟然已經二十年了，也許，我不像許多的民歌前輩一樣，陪伴著民歌走過半個世紀，但是我相信，「民歌五十」會是我人生中，另一個美麗璀璨的回憶」。

▲周治平相當開心能再參與民歌五十。（圖／中華音樂人交流協會提供）

曾獲二座金鼎、五座金曲最佳國語及方言女演唱人、製作人等殊榮的許景淳表示：「民歌讓我的生命有了不一樣的色彩和意義。」靳鐵章曾參加金韻獎，歌曲〈漁唱〉、〈忘川〉、〈曠野寄情〉、〈易水寒〉、〈樵歌〉陸續被收錄金韻獎歌手專輯中；18歲就參與民歌比賽出道的姚黛瑋說，日前拍攝宣傳照現場就像老朋友的聚會，大家擁抱的擁抱，敘舊的敘舊，真的充滿愛。

▼許景淳、靳鐵章、姚黛瑋。（圖／中華音樂人交流協會提供）