朴寶英新劇情人節上線！生日前開直播　35歲真實狀態、正能量網讚爆

▲朴寶英生日前開直播，與崔宇植主演的韓劇《我們的浪漫電影》在情人節上線。（圖／取自朴寶英Weverse直播、boyoung0212_official IG）

圖文／CTWANT

韓國童顏女神朴寶英才在《照明商店》展現精彩表現，本周五情人節（2／14）與崔宇植主演的韓劇《我們的浪漫電影》也將在Netflix上線，該劇講述既想獲得愛情又想實現夢想的年輕人們，互相發現並成為彼此的靈感，戰勝各自創傷的過程。

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▲韓劇《我們的浪漫電影》。（圖／Netflix提供）



近期朴寶英每次現身都引發網友熱議，比如第29屆釜山國際電影節紅毯因為穿著長袖大U領的黑色禮服被網友狂讚美瘋而且狀態好絕，剛過35歲生日的朴寶英應該要推出一本維持不老童顏教科書吧！

▲朴寶英在釜山國際電影節紅毯一襲長袖大U領黑色禮服美翻。（圖／取自 boyoung0212_official IG）



帶人總是親切可愛的朴寶英是2月12日生日，在生日前夕她於Weverse平台開直播與粉絲暢聊，鏡頭前的朴寶英齊瀏海＋白T看起來根本就像是青春大學生，絲毫不見35歲的疲憊狀態，網友也直誇她漂亮可愛根本不像是35歲生日比較像是15歲，言談中盡是對偶像的喜愛，朴寶英也提到自己是很有福氣的人，告訴粉絲最近練習給自己擁抱，大家都抱一抱自己，告訴自己辛苦了，每天都要好好活著。正能量也被網友讚爆！

▲朴寶英在生日前開直播與粉絲暢聊。（圖／取自朴寶英Weverse直播）

而朴寶英也曾分享自己的保養與減肥秘方，比如為了讓自己管住嘴，她會在手機桌面放自己胖胖的照片，當你每次想要吃零食、吃宵夜的時候就會把手機打開，看到自己肥胖照片時就會大幅降低食慾！只是要小心肥胖照可能也會被周圍的人看到，這招真的太狠了！

▲朴寶英35歲狀態如大學生。（圖／取自 boyoung0212_official IG）

另外就是靠水煮蛋＋香蕉來減肥，這個方法很有飽足感，香蕉跟水煮蛋也還算有營養，當然整體均衡度還是不夠，只是女明星們時常需要快速瘦身就會用一些極端的方法，但一般我們還是要注重營養均衡喔！可以加入一些蔬菜會更完美！

▲朴寶英。（圖／取自 boyoung0212_official IG）

朴寶英也會運用泡澡加速新陳代謝、幫助消水腫，有空時她會泡澡半小時，不但對瘦身有幫助，還能使肌膚毛孔打開，提升後續保養效率。如果家裡沒有浴缸可泡澡，也可改為每天15分鐘泡腳。最後就是「含糖飲料」、「精緻澱粉」是絕對禁止的！

▲朴寶英也會泡澡加速新陳代謝、幫助消水腫。（圖／取自 boyoung0212_official IG）



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