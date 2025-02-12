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8歲女童慘遭老師殺害！IVE送花圈弔唁　父悲痛：員瑛是女兒的夢想

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團IVE向日前在大田市遇害的8歲女童金荷娜（김하늘）表達哀悼之意，特別送上弔唁花圈與應援卡片，以紀念這位生前熱愛IVE的小粉絲。這份來自偶像的心意，也讓她的家屬深受感動。

▲▼金荷娜。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）▲▼金荷娜。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

▲金荷娜慘遭老師下毒手，父親痛訴和女兒的美好回憶。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

金荷娜的靈堂設於大田市西區某殯儀館，其中擺放了由IVE所送的弔唁花圈，表達對小粉絲的追思。據悉，金荷娜生前是IVE的忠實粉絲，尤其喜愛成員張員瑛。

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▲▼IVE花環。（圖／翻攝自韓網）

▲IVE為悼念金荷娜送弔唁花圈。（圖／翻攝自韓網）

金荷娜父親在受訪時透露：「荷娜的夢想是成為像張員瑛一樣的人，生日禮物也特別要求要張員瑛的小卡。不管多晚，只要有張員瑛上節目，荷娜都一定會守著直播收看。」

得知此事後，IVE方送上弔唁花圈，並附上金荷娜最喜歡的小片，以表達深切哀悼。金荷娜的父親悲痛地表示：「希望不要再出現第二個荷娜，希望能制定『荷娜法』，確保學校的安全，並讓心理狀況不佳的教師能夠接受治療。」

▲▼ive。（圖／翻攝自Instagram／IVEstarship）

▲IVE為金荷娜送悼念花圈和小卡。（圖／翻攝自Instagram／IVEstarship）

這起令人悲痛的事件發生於10日，40多歲患有憂鬱症的女教師將年僅8歲在就讀小學一年級的金荷娜叫到視聽教室，並拿刀殘忍殺害對方，事後坦承「女童確實是我殺的」，更無情說道：「在課後輔導教室，學生們上完課後走出來，我不管是哪一個學生，我只想要有人能夠一起死。」

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IVE, 大田, 教師殺童案

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