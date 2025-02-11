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Makiyo二度發聲悼大S：我一定會變更強！　68字訴思念

記者王靖淳／綜合報導

女星大S因染上流感併發肺炎病逝，享年48歲，好友Makiyo日前才發文透露有夢到大S，8日頭七當天也與其他親友現身大S家弔念，今（11）日更二度發文哀悼，貼文一出，引發網友鼻酸。

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▲▼Makiyo。（圖／翻攝自Facebook／Makiyo new 川島茉樹代）

▲Makiyo二度發聲悼念大S。（圖／翻攝自Facebook／Makiyo new川島茉樹代）

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Makiyo在文中表達對大S的崇拜及思念，她坦言，大S一直是她的偶像和精神支柱，更從對方身上獲得無限的支持及鼓勵，這使她決心要變得更強，並承諾未來會以大S為榜樣，繼續奮鬥並變得更加強大。Makiyo強調，她將把對大S的思念轉化為前進的力量，希望永遠將大S的精神與愛留在心中，「我要妳放心，我會更強的走下去的，對妳的思念會讓我變的更強的。」

▲▼Makiyo。（圖／翻攝自Facebook／Makiyo new 川島茉樹代）

▲Makiyo稱自己會變更強。（圖／翻攝自Facebook／Makiyo new川島茉樹代）

事實上，Makiyo日前才發文透露有夢到大S，「我跟珍珍（S家大姐）說明天約大家一起吃飯，妳還在擔心我們，妳知道我們沒有妳怕會瘋掉，所以告訴我她一定跟珍珍姐姐約說明天要約大家一起吃飯。」如今再發文訴說思念，引發網友紛紛不捨留言，「加油」、「妳很棒」、「這個消息讓我很難過，希望你們也要好好的。」

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關鍵字

大S, 徐熙媛, 猝逝, 過世, Makiyo

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