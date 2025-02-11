吳速玲飛澳洲獨旅「解放比基尼」辣曬麥色肌膚！　網暈：超像20歲

記者顧齊祐／綜合報導

造型師吳速玲因擔任《女人我最大》班底打開知名度，2022年與曹格離婚後，專心於個人事業，不時也在社群分享生活。她近日飛到澳洲旅行，並在社群平台曬出了穿著泳裝的辣照，吸引大批網友朝聖，大讚「超像20+」。

▲吳速玲近日飛到澳洲旅行。（圖／翻攝自Instagram／5400wu）



吳速玲過年前飛往了澳洲，展開為期21天的獨旅。她昨（10）日也在Instagram曬出了旅行時的美照，畫面中，她站在沙灘當中，放下一頭深色長髮，並戴著黑色太陽眼鏡，身上穿著藍色比基尼，大方露出窈窕的身材曲線，與修長的美腿，而她小麥色的肌膚也在陽光照耀下顯得更加性感，令粉絲大飽眼福。

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▲吳速玲曬出比基尼的美照。（圖／翻攝自Instagram／5400wu）



吳速玲配文寫道「要回台北囉！在這裡認識了2位年輕可愛的日本女生，豐富我第三個禮拜的生活，她們才21跟22歲好青春，我們居然沒有年紀跟語言的隔閡，但她們知道我45歲時～有嚇到，很甜的說以為我29～哈哈，旅行的時候認識新朋友～真的是件美好的事情！期待妳們來台北找我玩」。

▲吳速玲在旅行時認識兩位日本的朋友。（圖／翻攝自Instagram／5400wu）



貼文曝光後，立刻吸引大批粉絲朝聖，紛紛留言大讚「太正了妳」、「超級健康的身材和膚色」、「你好美！超像20+」、「你看起來跟她們同齡，而且身材贏」、「速玲的美是敵過青春的」、「長腿美呆」。