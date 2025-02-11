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愛莉莎莎「泰國退稅衰噴3萬」　回台前踩雷氣瘋：感覺老天懲罰我

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎去年在泰國買房，日前正式入住新家的她，昨（10）日透露即將回台灣，不過今（11）日卻在IG發聲抱怨在泰國機場遇到的退稅困境，讓她損失三萬元。為此她差點氣哭：「感覺老天爺懲罰我。」

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎提到，在未離境前，她曾向泰國機場的服務人員詢問退稅在何處辦理，接著被兩位服務人員告知，在通過海關後進行。然而，愛莉莎莎到海關退稅處後卻被告知，其購買單價超過兩萬元的商品應在海關外退稅，當她進一步詢問是否能在下次旅行時處理退稅事宜時，海關卻直接在她的退稅單上蓋了「no refund」的印章，意味著她當下不能退稅。

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▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲愛莉莎莎準備回台灣。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎透露，這次經歷讓她損失高達三萬元，相當於一台iPhone的價格。她在文末提醒大家，過海關時應該小心，尤其是在處理高單價商品的退稅問題時。愛莉莎莎還進一步指出，泰國機場對於單價超過兩萬元的商品，有個較不為人知的退稅規定，為此她提醒大家提前確認退稅的正確流程，以避免發生與她類似的不愉快經歷，同時也無奈表示，「心情難以平復，感覺老天爺懲罰我買奢侈品。」

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