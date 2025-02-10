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蔡阿嘎育2寶凍胚胎「宣布結紮」：為了二伯！　手術過程曝光

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎與二伯育有兩子蔡桃貴、蔡波能，一家四口的日常互動深受喜愛，夫妻倆曾經去冷凍胚胎，認為沒有什麼後顧之憂，因此在與老婆商討後決定結紮，並在10日釋出過程影片，手術過程只有15分鐘，他選擇全身麻醉，且由老婆在旁全程陪伴。

▲蔡阿嘎決定結紮。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎決定結紮。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

蔡阿嘎表示，之所以決定進行結紮手術，是因為不捨妻子二伯的辛苦。夫妻倆以及好友蔡宗翰夫婦也一同前往診所，諮詢時他好奇地問醫師「多久後能恢復正常行房？」醫師表示，由於傷口可能會受到影響，手術後需要一週的休息時間，約一個月才能完全恢復，「開機」後便不會有問題，並強調結紮手術不會影響性功能。

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▲蔡阿嘎決定結紮。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎決定結紮。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

▲結紮手術全程用影片記錄下來。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

術後，蔡阿嘎檢查後發現傷口非常小，只有些微的騷癢，並沒有痛感，在充分修養過後，他也拍片透露目前已經順利恢復，術後「開機」完全沒問題。至於手術費用方面，結紮手術的費用為15000元，全身麻醉費用為12000元，還使用了6000元的醫療級凝膠，總共花費了33000元。他事後也在社群上分享「真的沒有想像中恐怖，兄弟們別擔心可以衝！哈哈哈哈」。

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