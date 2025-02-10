大S猝逝！〈十分鐘的戀愛〉在巴拉圭電台播送　背後催淚原因曝光

記者孟育民／台北報導

「大S」徐熙媛因流感併發肺炎，在日本旅遊期間猝逝，享年48歲。大S突然的離世，不但多日登上微博熱搜，包括日本、韓國、印尼、新加坡、法國、西班牙、巴西等多個國家都有跟進報導，更登上美國《CNN》和英國《BBC》，並稱呼她為「華語界最著名明星之一」，足見影響力之深遠。不久前有網友甚至在巴拉圭電台聽見大小S的〈十分鐘的戀愛〉，如今背後催淚原因也曝光了，讓許多粉絲直呼：「一整個鼻酸。」

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▲大小S的〈十分鐘的戀愛〉在巴拉圭電台播送。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

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台灣駐巴拉圭大使韓志正日前接受當地天主教電台訪問，電台希望大使推薦3首台灣歌曲，其中工作人員特意挑選大小S演唱的〈十分鐘的戀愛〉，希望透夠歌曲向大S致意，讓巴拉圭人也知道天使來過人間。韓志正當天更向巴拉圭人分享大S的影視作品及演藝成就，搭配著音樂〈十分鐘的戀愛〉，讓不少粉絲聽到後都表示：「用這樣的方式懷念大S，真的很有意義！」

▲巴拉圭大使在當地電台介紹大S。（圖／翻攝自instagram／tw_paraguay）

事實上，〈十分鐘的戀愛〉由當年僅16歲的小S親自作詞，音樂人許常德日前回憶起與ASOS的第一次開會，當時姐妹倆沒有媽媽陪同，「開會時我第一次感受到特優生上課的眼神，她們全神貫注聽，然後輕輕點頭，沒有人講一句話。」

後來，許常德開始為ASOS收歌，有一次他問小S要不要試著填詞，內容是關於愛上同班同學但不敢表白，只能在下課十分鐘內靠近對方，「請她把陷入愛情的瘋狂寫出來，然後我就把涂惠源的曲交給小S，她很快就填出來了。」最後不僅歌詞朗朗上口，輕快曲風也讓該首歌紅遍大街小巷。