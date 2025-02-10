年過40更有魅力！韓劇10大熟男系演員盤點　他「造型大改」翻紅

文／網路溫度計

近來韓劇一部比一部精彩，從《魷魚遊戲2》、《外傷重症中心》、《現在撥打的電話》，再到《我的完美秘書》，討論度都相當高。值得一提的是，這些韓劇男主角幾乎都由「帥氣熟男」擔綱演出，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一年來網路討論度最高的韓劇10大熟男系演員，看看年過四十的男神們是如何俘獲迷妹們的少女心！

No.10 李浚赫

生日：1984年3月13日

▲李浚赫。（圖／翻攝自Instagram／leejunhyuk05）

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出道近19年，李浚赫在《秘密森林》、《犯罪都市3》、《365：逆轉命運的1年》等懸疑劇中展現高超演技，卻始終未能大紅。今年，他與韓志旼搭檔主演浪漫愛情劇《我的完美秘書》，飾演溫暖細膩的劉恩浩，終於迎來事業巔峰。不僅網路討論度飆升，更成為許多網友心中的理想型，「終於大家在2025看到浚赫了」、「鬍子剃掉真的帥很多，連年紀都感覺變小了」、「李浚赫給我多接一點愛情戲！頂那張臉不用太浪費了吧」、「他就該露眉毛、露額頭！以前美男風就比較沒特色」、「李浚赫我老公」。

戲外的李浚赫同樣暖心，他曾為紀念已逝愛犬，親自設計遊戲並出版繪本，將所有版權費全數捐出支持動物救援。而在拍攝《赤身的消防員》後，李浚赫深刻體會消防員的辛勞，更將該劇片酬全數捐出資助消防員及其家屬，以真誠與善良圈粉無數。

No.9 李光洙

生日：1985年7月14日

▲李光洙。（圖／翻攝自Instagram／masijacoke850714）

李光洙以韓綜《Running Man》爆紅，搞笑無包袱的形象深植人心，因194公分的身高更被封為「長頸鹿」。雖然節目中常以「背叛」角色出名，但私下的他卻十分溫暖，總是在成員與來賓需要時主動遞毛巾、安慰大家，讓人看到他體貼的一面，「最愛又好笑又溫暖又帥又可愛的長頸鹿了」、「光洙可是我們亞洲小王子呢」、「醜帥切換自如的長頸鹿」、「真的好喜歡光洙，超級大暖男，人緣跟脾氣都很好」。

儘管外貌並非標準帥哥，在綜藝界上也發展得如魚得水，但李光洙始終沒有放棄演員夢。從綜藝轉戰戲劇初期，許多人質疑他的演技，甚至覺得他會讓人出戲，不過他憑藉《沒關係，是愛情啊》、《Live：轄區現場》等作品證明自己，逐漸讓觀眾認可，「演戲的光洙是另一個光洙啊！光洙的演技也是很好的」、「期待下次光洙能演出不一樣的光洙」、「光洙演技真的好」。

No.8 曹政奭

生日：1980年12月26日

▲曹政奭。（圖／翻攝自Facebook／曹政奭台灣後援會 Chojungseok Taiwan Fanclub）

從音樂劇出道並在影視圈大放異彩，曹政奭的演技始終備受肯定，尤其在《機智醫生生活》中飾演的幽默暖男李翊晙，深入人心。他在劇中雖然愛耍幼稚，但在關鍵時刻總能帶來滿滿的情緒價值，堪稱理想男友代表。而現實中的曹政奭，更是出了名的「寵妻魔人」！

2018年，他與「OST女王」Gummy步入婚姻，育有一名女兒。兩人戀情於2015年曝光時，曹政奭正憑《Oh我的鬼神君》人氣飆升，Gummy卻因外貌屢遭惡評，但他堅定表示「我會守護這段感情」、「我想好好珍惜她」，讓Gummy感動不已。2020年Gummy生產時，他全程陪伴，還是超給力的育兒神隊友，讓老婆無壓力回歸工作。這段愛情長跑至今依然甜蜜，讓兩人成為韓娛圈的模範夫妻，網友更是羨慕直呼「我決定把英文名字改叫Gummy」、「真的又帥又有魅力好暈」、「曹演員就是理想型的定式」、「好喜歡他們這對夫妻喔」。

No.7 李帝勳

生日：1984年7月4日

▲李帝勳。（圖／翻攝自Instagram／leejehoon_official）

李帝勳出道近20年，演技實力深厚，影視作品口碑不斷，《模範計程車》、《信號》、《Move to Heaven：我是遺物整理師》、《搜查班長1958》等部部爆紅，也是各大演技大賞的熟面孔。

2023年，他首度來台舉辦見面會，品嚐牛肉麵、珍珠奶茶、糯米甜甜圈等台灣美食，留下深刻印象。2024年8月受訪時表示「不排斥異國戀，要找台灣女朋友」，瞬間掀起粉絲留言「我可以等你」、「好，舉雙手報名」、「我…我竟然有機會了」、「這個我願意..上倒貼都可以」，帶動聲量攀升。9月訪台見面會，李帝勳也展現百分百親和力，不僅多次與台下粉絲自拍、近距離互動，還用中文說土味情話，牢牢收服一票鐵粉。

No.6 Rain

生日：1982年6月25日

▲Rain。（圖／翻攝自Instagram／rain_oppa）

說到Rain，大家第一印象肯定是他結實的身材和超強舞技，沒想到男神也邁入40歲了！2002年以專輯《First Drop》出道後，Rain憑藉舞台魅力迅速走紅，不僅囊括各大音樂獎項，更在2006年、2011年兩度入選《時代》雜誌「全球最具影響力100人」，成為唯一達成此成就的亞洲藝人。戲劇方面，他與宋慧喬主演《浪漫滿屋》掀起收視狂潮，之後接連出演《這該死的愛情》、《對我而言可愛的她》、《幽靈醫生》等人氣韓劇，也有不俗表現。

Rain不僅事業輝煌，感情也甜蜜！雖然緋聞不斷，但他唯一承認的只有與金泰希的愛情；兩人2013年公開戀情，2017年低調完婚，婚後育有兩名女兒。他曾在節目中坦言，家中財務完全交給金泰希打理，寵妻模式讓網友大讚「很喜歡這對夫妻」、「Rain真的是我喜歡的類型」、「從浪漫滿屋死忠他到現在，從來沒對他失望過」、「高富帥名氣老婆都有，根本人生勝利組」。

No.5 柳演錫

生日：1984年4月11日

▲柳演錫。（圖／翻攝自Instagram／yoo_yeonseok）

如果要選出近期韓劇迷的新老公，那柳演錫絕對榜上有名！2020年在《機智醫生生活》飾演小兒外科助理教授安政源，以暖男形象擄獲超高人氣。今年初更憑《現在撥打的電話》化身魅力滿分的總統府發言人，霸總人設讓粉絲心動不已，紛紛直呼「40歲才演愛情劇，這也太晚了吧！」「趕快接更多melo劇」、「最近被柳演錫迷得不要不要的」。

但是，私下的柳演錫與劇中角色截然不同，他熱心公益，曾前往非洲衣索比亞擔任志工，也曾與友人開著咖啡車到各地義賣捐款，展現暖男本質。單身多年的他曾在節目中透露，自己的理想型是「擁有美好笑容的人」，並謙虛表示希望另一半能包容他的不完美。

3月22日，柳演錫將在台灣舉辦粉絲見面會，門票開賣4分鐘即售罄，人氣爆棚！為回應粉絲熱情，他在2月5日驚喜宣布加場，加場門票將於2月9日中午12點在遠大售票系統及全台7-11 ibon機台開賣，柳太太們千萬別錯過！

No.4 朱智勛

生日：1982年5月16日

▲朱智勛。（圖／翻攝自Instagram／_jujihoon）

Netflix醫療劇《外傷重症中心》全球爆紅，不僅登上14個國家與地區的熱播榜冠軍，也讓主演朱智勛的話題聲量再攀高峰！朱智勛2006年與尹恩惠主演韓劇《宮》，飾演深情又憂鬱的皇太子李信，憑此一角人氣暴漲。不料2009年他捲入吸食大麻風波而形象受挫，儘管檢測結果為陰性，他仍選擇自首，最終被判緩刑。

2011年退伍後，朱智勛以扎實演技挑戰多元角色，最終憑藉電影《與神同行》成功翻身，重新獲得大眾認可。2024年他接連推出《支配物種》、《照明商店》等作品，2025年初在夯劇《外傷重症中心》中飾演天才醫生白江赫，憑藉出色表現再度爆紅。許多粉絲直呼「真的是少數現在比年輕時更帥慘的藝人」、「我的男神！從看宮就一直很喜歡看他的演技」、「朱智勛年紀越大戲路越廣」。

雖然螢幕上時常展現冷峻氣場，朱智勛私下卻非常幽默風趣，面對粉絲的熱情，他也總能以機智幽默的方式回應。過去在電影《與神同行2》特映會上，有粉絲大聲向他求婚，他先是果斷拒絕，接著又笑著補充「要先問過我媽才行！」逗趣回應讓全場笑翻，展現出親民又風趣的一面。

No.3 李棟旭

生日：1981年11月6日

▲李棟旭。（圖／翻攝自Instagram／leedongwook_official）

憑《鬼怪》陰間使者一角爆紅，李棟旭當時候以俊美外貌與精湛演技成為新一代國民男神。後續接連出演《他人即地獄》、《九尾狐傳》、《殺人者的購物中心》等作品，屢屢刷新顏值高度，讓粉絲驚嘆怎麼都不會變老，「李棟旭是逆生長，年紀越大越好看」、「李棟旭真的太狂」、「真是凍齡男神」、「他真的帥到不行，重點是很會挑角色，很多都超適合」。

談及理想型，李棟旭曾表示喜歡像李英愛、金善雅這類「像媽媽一樣」的女生，希望對方能理解他、安慰他。不過，自2018年與智秀短暫戀情結束後，他至今未曾公開戀愛。2024年，他在劉在錫主持的《藉口GO》節目更坦言，已經太久沒談戀愛，不知道該怎麼拉近與異性的距離，加上年紀增長，覺得重新建立關係太麻煩，直言「一個人太舒服」。這番超真實發言也引起廣大共鳴，創下1,304筆網路聲量。

No.2 孔劉

生日：1979年7月10日

▲孔劉。（圖／翻攝自Instagram／gongyoo_official）

從大熱韓劇《孤單又燦爛的神—鬼怪》裡出圈的不止「陰間使者」李棟旭，還有「阿啾西」孔劉！他早在韓劇《咖啡王子1號店》憑青澀暖男形象收割無數少女心，後來又憑《鬼怪》裡深情的金信一角站上事業巔峰。即便在《魷魚遊戲2》僅短暫登場，他的精湛演技依舊被網友封為全劇最大亮點，「孔劉超適合演瘋子，又帥又瘋」、「沒想到孔劉這麼適合演殺人魔」、「扇巴掌我倒退看了3次」。

孔劉身高184公分，加上成熟氣質及溫柔好脾氣，是不少人心中的理想型。他曾坦言自己個性慢熱，戀愛觀偏保守，不會迅速墜入愛河，而是謹慎對待每段感情，也因此每段戀情時間都不短。儘管未曾公開戀情，他曾在2007年訪談中透露自己交過三任女友，但如今步入40代，卻無奈感嘆自己可能已錯過結婚的時機。

No.1 玄彬

生日日期：1982年9月25日

▲玄彬。（圖／翻攝自VAST娛樂官網）

說到帥氣熟男代表，玄彬不僅榜上有名，更一舉直接拿下網路聲量冠軍！185公分的身高、俊朗五官，加上穩重魅力，讓他自2011年的《秘密花園》起就成為韓劇男神。2018年在《愛的迫降》中飾演北韓軍官，與孫藝真上演跨國虐戀，不僅刷新收視紀錄，也讓兩人定情，成為韓娛圈備受矚目的銀幕情侶。婚後兩人育有一子，玄彬時常在訪問中流露對老婆與孩子的幸福感，讓粉絲們大喊「一直幸福下去吧！」

今年年初，玄彬主演的電影《哈爾濱》上映，重現1900年代在哈爾濱真實發生的歷史刺殺事件。他在片中一改帥氣形象，以落腮鬍造型亮相，讓粉絲非常驚訝。今年1月，他更為電影來台宣傳，記者會地點就辦在台北101。而101董事長賈永婕也化身迷妹，不僅現身記者會第一排，日前還曬出與玄彬的合照，直呼達成人生KPI，也讓玄彬的網路討論聲量再飆升。

▲韓劇10大熟男系演員盤點。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）