《單身即地獄4》製作人爆會有震撼結局！網敲碗大喊「男男配」才衝擊

▲《單身即地獄4》成員合體登封。（圖／取自ellekorea IG）

圖文／CTWANT

《單身即地獄4》即將迎來震撼大結局，製作人金在元透露：「這一季的結局將成為節目史上最具衝擊的一次。」如此大膽的宣言，瞬間點燃網友討論熱情，大家紛紛展開對結局的猜測與腦洞分析。

不少網友敲碗希望鐘勳選擇泰煥，並表示這才是「真正的震撼結局」。有脆友直言：「鐘勳的肢體語言不像直男，加上泰煥之前還演過BL，這樣的結局真的會很炸！」另一位網友更說：「如果鐘勳選泰煥，我直接給這季滿分！」這些幽默又直白的意見，讓「鐘勳選泰煥」的話題迅速登上熱搜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鐘勳這張照片也被脆友點名很少直男會穿這種超窄短褲，希望他不要再假裝喜歡慧真了XD。（圖／取自鐘勳IG）

另一方面，關於李時安的走向，許多網友也有不同的期待。有觀眾認為，製作人口中的「震撼結局」可能和李時安有關，並推測她可能會以黑馬之姿逆襲，或甚至出現「沒人選李時安」的意外結局。網友留言：「震撼結局難道是時安沒被選？這樣更讓人意想不到！」、「說不定結局是所有人都拒絕配對，大家一起回地獄島！」。

▲身為第四季人氣王的李時安，如果最後變成一個人都沒選她，相信也會讓粉絲很震驚。（圖／取自李時安IG）

整體來看，觀眾對於這一季結局的期待已經超過以往，從「鐘勳泰煥配對」的腦洞，到「男女皆不選」的開放結局，讓節目充滿看點與討論度。究竟這一季將如何畫下句點？是大膽創新的結局，還是符合預期的浪漫收尾？答案即將揭曉，敬請期待最後一集，準備迎接全網最震撼的高潮！

▲《單身即地獄4》即將迎來震撼大結局。（圖／取自netflixtw IG）

延伸閱讀

▸ 大S絕對是天然零整型美女！靠後天努力，每天堅持梳100次頭髮、再累也要卸妝、吃13年素、…這女孩太強大了！

▸ 「台灣第一名媛」孫芸芸外套下藏不住逆天好身材！46歲還是辣到犯規，網友大讚:保養界的天花板！

▸ 原始連結