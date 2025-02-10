李太太注意！「秘書」李浚赫來台出差　2／18抵台接機零距離互動

記者吳睿慈／台北報導

韓劇《我的完美秘書》即將迎來大結局，戲劇開播後收視率不斷往上飆，更獲得台灣觀眾熱情支持，在播出平台連續4週奪得影劇館與冠軍。為回饋粉絲的熱情，男主角李浚赫一口答應來台宣傳戲劇，入行18年來海外處女秀獻給台灣，預計在2月18日傍晚6點抵台，並大方邀約粉絲到桃園機場第一航廈接機。

▲李浚赫即將在2月18日抵達桃機，邀請粉絲到場接機。（圖／Hami Video提供）



男主角李浚赫來台「出差」，他兌現曾說過想來台的承諾，預計在2月18日傍晚6點抵達台灣，展開感謝粉絲支持宣傳行程，片商熱情邀約粉絲到場接機，他預計現身於桃園機場第一航廈，並在19日舉辦「感謝粉絲記者會」活動，讓粉絲有機會一睹男神風采。

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李浚赫新人時期以韓劇《大老婆的反擊》打開知名度，曾演出《城市獵人》、《秘密森林》、《我的完美秘書》、《60天，指定倖存者》等人氣韓劇，參與的電影還有《與神同行》系列、《犯罪都市3》、《12.12：首爾之春》在韓國均突破千萬觀影人次，可說是叫好又叫座的實力派演員代表。

▲李浚赫主演《我的完美秘書》晉升為新一代國民男友。（圖／Hami Video提供）



入行18年，李浚赫鮮少演出戀愛類型作品，這回在《我的完美秘書》變身「爹系男友」，完美且溫柔體貼的模樣擄獲大批劇迷的心，高喊「也想要這樣的秘書」、「我桌子超亂快幫我」，掀起「李太太旋風」，他不僅首度登上韓國TV-OTT演員話題性排行榜冠軍，IG追蹤人數從原先的47萬飆升至81萬，被封為新一代男神。

此趟訪台記者會將開放40位幸運粉絲到現場應援，只要在2月10日至2月13日至「Hami Video官方粉絲團」參加活動並完成指定任務，就有機會抽中入場資格。詳細活動內容及更多獎項，都可參閱「Hami Video官方粉絲團」。