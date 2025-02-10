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金馬影后陳冲19歲赴美遭校醫性侵　「沒告訴親友」認：是想忘記的恥辱

記者蔡宜芳／綜合報導

知名美籍華裔女星陳冲曾主演《末代皇帝》、《紅玫瑰與白玫瑰》等經典作品，還獲得過金馬獎影后、金馬獎最佳導演的肯定，是少數擁有奧斯卡金像獎投票權的電影人。她在19歲時遠赴美國留學，沒想到卻遭到大學校醫性侵，事隔多年，她回應此事，坦言當時從未對親友提及，「是想去忘記的恥辱」。

外送用▲▼金馬影后陳冲19歲赴美遭校醫性侵　「沒告訴親友」認：是想忘記的恥辱。（圖／翻攝自微博／陳冲）

▲陳冲在19歲遠赴美國讀書。（圖／翻攝自微博／陳冲）

陳冲曾於自傳《貓魚》中提到，她在排練學校話劇時，曾被一位同學糾纏，她也因為人生地不熟，不知道自己「不讓他碰」是不是違反了當地習俗，導致一直處於焦慮狀態，只要一遇到對方就會起紅疹。後來，她去醫務室求診，結果被兩名校醫藉機性侵，「很久以後，我在電視上看到某名校的運動隊醫生，長期對女運動員性侵，幾十年後終於落入法網。我明白了那天在學校醫務室發生的事，是性侵。」

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而陳冲近日在《人物》訪談中，談到當時寫《貓魚》的過程，她透露，這是一種對記憶的回溯，寫作時並沒有覺得特別痛苦，因為早已經從痛苦中走出來，「所以回憶很久以前的事情，完全是有一種疏離感的，你反而會去仔細想一想：它意味著什麼？它那時候對我意味著什麼？它現在對我意味著什麼？」

▲▼金馬影后陳冲19歲赴美遭校醫性侵　「沒告訴親友」認：是想忘記的恥辱。（圖／翻攝自微博／陳冲）

▲陳冲近日在採訪中提到自傳寫作的過程。（圖／翻攝自微博／陳冲）

被問到書中曾提及在醫務室遭到性侵的事情，陳冲表示，這件事她從未對任何人提起過，不論是親人還是朋友，「好像已經被自己否定掉了，就是一個非常有意識地想去忘記的恥辱。」她在寫書時，原本是想寫一些剛到美國時的回憶，結果那段記憶卻不自覺地浮現出來，「它再出現的時候，我發現我感受到、也看到了當時的自己在慌亂當中沒有去記住的東西，它們很清晰地出現了。」分享了當時寫作的感受。

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