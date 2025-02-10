嘻哈救世主登超級盃！8萬人合唱Diss神曲　山繆傑克森客串成亮點

記者黃庠棻／台北報導

一年一度的運動暨音樂盛事，第59屆超級盃中場秀（The Super Bowl LIX Halftime Show）於台灣時間今（10）日上午在美國路易斯安那州紐奧良的凱撒超級巨蛋（Caesars Superdome）登場，本屆由22座葛萊美獎肯定的「嘻哈救世主」肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）擔任主秀，帶來13 分鐘的精彩演出。

▲肯卓克拉瑪登超級盃。（圖／環球音樂提供）

流行天后女神卡卡（Lady Gaga）也於比賽開場前驚喜獻唱電影《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）的主題曲〈Hold My Hand〉，向在今年元旦車輛衝撞攻擊事件的罹難者致意。

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▲Lady Gaga。（圖／環球音樂提供）



女神卡卡身穿全白禮服與寬邊白帽，在紐奧良的波本街的街頭上以鋼琴自彈自唱〈Hold My Hand〉，實力派的溫暖嗓音傳遞了希望與力量，除了樂手與和聲合唱團以外，舞台周圍更圍繞著紐奧良的警察與急救人員等，畫面溫馨感人。

▲肯卓克拉瑪登超級盃。（圖／翻攝自YouTube／NFL）

肯卓克拉瑪曾於2022年與嘻哈教父德瑞博士（Dr. Dre）、饒舌之神阿姆（Eminem）、史奴比狗狗（Snoop Dogg）以及靈魂R&B歌姬瑪麗布萊姬（Mary J. Blige）等人共同登上超級盃中場秀演出，而今年則是他首次領銜演出。

▲山繆傑克森客串成亮點。（圖／翻攝自YouTube／NFL）

知名演員山繆傑克森（Samuel L. Jackson）打扮成美國形象代表山姆大叔（Uncle Sam）為表演開場，肯卓克身穿藍色球衣外套和牛仔褲，並反戴黑色棒球帽站在汽車上登場，演唱未正式發行的歌曲以及新專輯《GNX》中的歌曲〈squabble up〉，沒想到山繆再度出現表示演出太吵、太魯莽了，直呼「拉瑪先生，你知道如何玩這場遊戲嗎？那就調整一下！」

▲肯卓克拉瑪登超級盃。（圖／翻攝自YouTube／NFL）

接著，肯卓克帶來代表作〈HUMBLE.〉和〈DNA.〉，60 位身穿美國國旗配色藍、紅、白的舞群整齊劃一的舞步，畫面相當震撼。演出中段特別嘉賓SZA出場，與肯卓克合唱告示牌熱門嘻哈／節奏藍調單曲榜冠軍曲〈luther〉和電影《黑豹》（Black Panther）的歌曲〈All The Stars〉。

▲SZA和肯卓克拉瑪在超級盃合體。（圖／翻攝自YouTube／NFL）

SZA絲滑的嗓音瞬間讓演出氣氛變得柔和，山繆再度出場說道「這就是美國想要的！安靜又平和。你快達成了，不要搞砸⋯⋯」，沒想到話還沒有說完，肯卓克立刻帶來橫掃本屆葛萊美獎5項大獎的Diss神曲〈Not Like Us〉，全場超過8萬觀眾齊喊歌詞中的「A Minor」瞬間將熱度炒到最高。

▲肯卓克拉瑪登超級盃。（圖／環球音樂提供）

而與肯卓克同樣在康普頓長大的網球天后小威廉絲（Serena Williams）更驚喜出場伴舞，成為表演一大驚喜，最後表演在歌曲〈tv off〉中劃下完美句點。