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《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！士林路邊「中空放閃」十指緊扣全被拍

娛樂報報／最美童星辣秀小蠻腰　楊佩潔手牽新歡大街曬恩愛

▲楊佩潔（右）和型男爸爸嘉育日前被本刊讀者直擊一起手牽手散步逛街。（圖／翻攝自型男爸爸嘉育、楊佩潔臉書／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

38歲「最美童星」楊佩潔日前被時報周刊CTWANT讀者直擊現身台北市士林區，和從事寵物美容的男友「型男爸爸嘉育」，兩人手牽著手一起走在人行道上。當天氣溫雖然只有10多度，但楊佩潔卻僅穿著短外套，內搭運動背心與瑜伽褲，不吝中空露出小蠻腰，好身材盡顯無遺。

上月21日下午2點左右，楊佩潔和男友「型男爸爸嘉育」趁著難得的冬日陽光露臉，一起出門在士林國中附近散步，兩人全程十指緊扣，就連過斑馬線時都捨不得放開，完全不畏懼別人眼光，一路上有說有笑，而女方更不時抬頭看著望著男友，眼中滿是粉紅泡泡。

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娛樂報報／最美童星辣秀小蠻腰　楊佩潔手牽新歡大街曬恩愛

▲楊佩潔和男友「型男爸爸嘉育」趁著難得的冬日陽光露臉，一起出門在士林國中附近散步。（圖／讀者提供）

娛樂報報／最美童星辣秀小蠻腰　楊佩潔手牽新歡大街曬恩愛

▲當天楊佩潔僅穿著短外套，內搭運動背心與瑜伽褲，不吝中空露出小蠻腰。（圖／翻攝自楊佩潔臉書）

7歲以童星出道，演出過《孽女花》、《施公奇案》、《女力報到》等夯劇的楊佩潔，2021年與麻吉旗下的嘻哈團體T.C.E成員孫子超結婚，去年5月無預警宣佈離婚，震撼外界。而恢單不到半年的她，之後經朋友介紹認識了型男爸爸嘉育，兩人還多次一起拍片上傳社群，放閃戀情。

娛樂報報／最美童星辣秀小蠻腰　楊佩潔手牽新歡大街曬恩愛

▲楊佩潔和型男爸爸嘉育，在戀情公開後多次一起拍片在社群上放閃。（圖／翻攝自型男爸爸嘉育IG）

至於楊佩潔的前一段婚姻，她和前夫孫先生認識長達18年，中間一度斷了聯繫，後來靠共同朋友又重新搭上線，兩人墜入愛河不到5個月就決定結婚，不過婚姻也維持不久，雙方因相處不合觸礁，之前已先分居1年、復合1次，在去年1月簽字離婚。

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