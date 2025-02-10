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黛咪摩爾靠《懼裂》再拿一座影后！　激動致謝：這獎像是仙丹靈藥

記者劉宛欣／綜合報導

第30屆評論家選擇獎頒獎典禮近日落幕，最佳女主角獎由黛咪摩爾（Demi Moore）憑藉電影《懼裂》獲得，這是她繼金球獎後再添的影后殊榮。她對於再度獲得認可感到十分激動，她在致詞中表示：「獲得這個獎的肯定，如同是服下了一帖仙丹靈藥，我非常感激。我希望可以鼓勵那些仍在努力，或者找尋方向的人，現在未實現的不代表永遠無法實現，夢想總有一天會成真。」感動許多同行與影迷。

▲黛咪摩爾再添影后獎座。（圖／路透）

▲黛咪摩爾再添影后獎座。（圖／路透）

事實上，此前黛咪摩爾在金球獎的得獎感言也讓人印象深刻，她當時激動地說：「30年前有個製片告訴我，我是爆米花女星，好像我不配擁有這一刻。我可以拍成功的商業片賺大錢，但我的演技不會被認可，當時的我相信了他的話。」本來以為自己的星途不會再突破的她，陷入了低潮，卻在此時收到了瘋狂大膽、突破常規的劇本《懼裂》讓她直呼「就像宇宙在告訴我：妳還沒玩完呢！」

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▲金球獎：黛咪摩爾。（圖／路透）

▲黛咪摩爾靠著《懼裂》登上新的事業巔峰。（圖／路透）

黛咪摩爾還哽咽說：「我要感謝導演相信我能勝任這個角色，感謝瑪格麗特飾演我不可或缺的共同體，我也要謝謝身旁這30年來，在連我都不相信自己的時刻，卻始終願意相信我的人們。」她也不忘提及《懼裂》表達的價值觀「當我們覺得自己不夠聰明、不夠漂亮、不夠瘦、不夠成功，或者總是覺得自己不夠好的時候，有一位女性對我說了一句話：妳永遠不可能足夠，但只要妳放下那把衡量的尺，就能找到屬於自己的價值。」

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