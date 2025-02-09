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《影后》牧森平頭帥炸！　受邀赴香港「登雜誌封面」當場告白影帝

記者黃庠棻／台北報導

去年因影集《影后》陳偉任一角受矚目的牧森，人氣不斷上升，高大帥氣外型，配上獨特單眼皮魅力，近期登上香港時裝雜誌men’s uno封面，立刻受到粉絲關注。牧森表示，接到邀請時很驚喜，也很期待，不知道拍攝時會發生什麼事，不過拍攝過程非常順利，最終成品也很棒，希望大家會喜歡。

▲牧森登香港雜誌封面。（圖／周子娛樂提供）

▲牧森登香港雜誌封面。（圖／周子娛樂提供）

頂著寸頭，身穿皮革外套、針織背心露出手臂線條，牧森連換四套衣服，首次拍攝雜誌封面，牧森興奮表示「這三套風格我都滿喜歡的，最喜歡綠色皮革外套，平時很少穿到皮衣，重點是那件很舒服又特別厚，讓我溫暖了一些。」

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▲牧森登香港雜誌封面。（圖／men`s uno hk提供）

▲牧森登香港雜誌封面。（圖／men`s uno hk提供）

回憶拍攝當天印象深刻的事，牧森說「當天很冷，外面飄著雨，整個氛圍都很棒，大家人手拿一杯熱咖啡，一起窩在小屋裡有種露營的感覺。場地在一個復古傢俱小店，我非常喜歡老物，真的快瘋了，很想帶回家。」

▲牧森登香港雜誌封面。（圖／men`s uno hk提供）

▲牧森登香港雜誌封面。（圖／men`s uno hk提供）

▲牧森登香港雜誌封面。（圖／men`s uno hk提供）

因受香港雜誌邀請，牧森也提到從小對港片的喜愛「我因為港片而認識香港，它們有一種既生活化又復古的感覺。特別喜歡香港的街頭巷弄。」在《少林足球》、《重慶森林》、《古惑仔》的「熏陶」下成長，牧森說「很想嘗試拍警匪片與武打片，與張家輝、劉德華這些香港演員合作，他們是我小時候的偶像，令我憧憬在電影中當壞人或抓壞人。」

▲牧森登香港雜誌封面。（圖／men`s uno hk提供）

▲牧森登香港雜誌封面。（圖／men`s uno hk提供）

▲牧森登香港雜誌封面。（圖／men`s uno hk提供）

近期出席活動皆以寸頭亮相的牧森，造型廣受粉絲好評，紛紛留言「平頭也好看的男生就是真的好看」、「配上這顆頭真的完美」、「帥炸」、「有一種高級感」、「新一代男神」。牧森3月作品連發，積極投入舞台劇《毛皮瑪利》的排練，戲中將飾演被瑪利養在玻璃屋中，只能在五公尺大小的客廳抓蝴蝶，也沒想過離開瑪利母親的美少年欣也，將在三月底連續演出八場；參演的電影《刺心切骨》也將在三月上映，令粉絲相當期待。

▲牧森登香港雜誌封面。（圖／周子娛樂提供）

▲牧森平頭髮型受到好評。（圖／周子娛樂提供）

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