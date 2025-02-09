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分手1年「Cindy被當面問朱軒洋」鬆口8字反應！ 新戀情進度曝光

星收藏／Cindy愛Stray Kids熬過視網膜剝離　追星吸好運曝感情新變化

▲Cindy愛上韓國人氣男團Stray Kids，也因此結交不少知心好友。（圖／焦正德攝／CTＷANT提供，下同）

圖文／CTＷANT

人氣美妝Youtuber Cindy以自然不做作風格，吸引超過26萬粉絲訂閱，從來不曾當過迷妹的她，意外愛上韓國人氣男團Stray Kids成為STAY （Stray Kids官方粉絲名），最喜歡擁有低沉嗓音的澳洲籍成員Felix。日前她帶收藏的粉絲周邊，接受時報周刊CTＷANT專訪，透露追星陪伴她走過視網膜剝離、分手等，還因此多了幾位知心好友，甚至還有STAY在演唱會現場見到她就噴淚，讓她又驚又喜，感動直呼：「追星到現在真的很幸運。」

Cindy分享入坑契機，一開始純粹因為朋友分享認識Stray Kids，被成員Felix低沉嗓音吸引，笑喊：「那時候覺得怎麼可能有人聲音那麼低，一定是AI，我就去找他的其他影片，發現他聲音真的這麼低不是裝的，個性又滿可愛的，就入坑了！」Felix外表中性酷帥、行為卻十分可愛，反差感讓她垂直入坑成為鐵粉，「在娛樂圈壓力那麼大，但Felix還是有很純真的感覺，現實生活中很難看到這樣的人，會覺得他是發自內心的開心，你看到他也會跟著很開心，那種渲染力是很強的，很吸引我。」

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星收藏／Cindy愛Stray Kids熬過視網膜剝離　追星吸好運曝感情新變化

▲Cindy喜歡韓國人氣男團Stray Kids 約1年半時間，最喜歡成員Felix（前排左二）的真誠性格。（圖／翻攝自Stray Kids官方X、LV官方Ｘ）

Cindy去年下半年為了看Stray Kids世界巡迴演唱會，走遍首爾、新加坡、高雄、曼谷、雅加達、墨爾本、雪梨等地看了10場演唱會，幽默自嘲：「就跟著他們一起巡迴啊！」受訪時也帶來許多粉絲收藏周邊，包括代表Felix的小雞玩偶BbokAri、裝扇子的扇套、毛毯、手燈套、小夜燈、絕版難入手的BbokAri抱枕等，一片黃澄澄十分可愛。

星收藏／Cindy愛Stray Kids熬過視網膜剝離　追星吸好運曝感情新變化

▲Cindy最喜歡Stray Kids成員Felix，周邊收藏幾乎都是代表Felix的小雞BbokAri商品，包括抱枕、夜燈、手燈套、毛毯、娃娃等。（圖／焦正德攝）

她最先入手的周邊，就是飛行員造型的BbokAri娃娃，現在已經成為STAY心中夢幻逸品，原價漲了3倍以上都不見得收得到，她打趣喊：「買娃就像買股票一樣。」家中還有專門收藏櫃拿來放周邊娃，其他類型的周邊就放在櫃子裡。被問到有沒有因此喜歡黃色？她笑說：「真的太黃了，我黃色的東西就是小雞而已，衣服還是喜歡黑色，但因為Felix也開始喜歡藍色。」

她感性表示追星一路都很幸運，一開始買10張專輯就中視訊簽售、搭機去澳洲看演唱會，巧遇Stray Kids成員Felix跟鉉辰在台灣轉機，追星運氣爆棚。她還因為追星認識2位STAY好友，不只追星，平時也會相約吃飯，讓性格內向的她，十分珍惜得來不易的友情，「其實她們原本就有在看我的頻道，發現我追星以後才私訊我才變成朋友。我有點社恐，工作也不太會認識新朋友，沒想過會因為追星，多了每天聊天的朋友，很像多了兩個妹妹的感覺。」

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▲Cindy表示追星過程一路都很幸運，陪伴她走過低潮。（圖／焦正德攝）

去年11月Stray Kids來台開唱，Cindy去高雄場朝聖演唱會的同時，也自主做應援手帕分送給STAY，「有粉絲看到我就哭了，她們說看到我影片，覺得自己follow很久的Youtuber也在追星，好像被理解的感覺，看到她們這樣會覺得蠻感動的，沒想過會有人看到我就哭了。」

星收藏／Cindy愛Stray Kids熬過視網膜剝離　追星吸好運曝感情新變化

▲個性有些社恐的Cindy，從沒想過會因為追星，多了能每天聊天的朋友。（圖／焦正德攝）

聊起最被偶像感動的時刻，她透露去年年初視網膜剝離，手術隔天就是視訊簽售，她只能戴著防感染的眼罩參加視訊，當時Felix暖心安慰她，讓她至今難忘，「他說自己也有腰傷，可以理解受傷的心情，說我們同樣都是受過傷的人，會努力讓我好過一點，希望我可以快點好起來，覺得（他這樣說）很感動。」她去年分手恢復單身，坦言追星一定程度上幫助她走出情傷，「就覺得生活多一個重心，比較沒有那麼不好受，不太會去想原本的事。」

星收藏／Cindy愛Stray Kids熬過視網膜剝離　追星吸好運曝感情新變化

▲單身快一年時間，Cindy已調整好心情，也不排斥再談感情。（圖／焦正德攝）

距離她恢復單身快一年時間，她顯然已走出情傷，也大方為前任獻上祝福，希望對方一切都好。被問到是否準備好接受新戀情？她笑說不排斥，但Felix人太好，某種程度也提高她的標準，打趣喊：「Felix那麼好，幹嘛另外找？再看自己生命中遇到的一些人，就覺得好像也不用。就一切open mind，真的有遇到（合適的）再說。」

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