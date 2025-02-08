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獨家／藝人許嘉容媽媽失蹤　心急如焚靠這方法找回來

記者葉文正／台北報導

藝人許嘉容之前離婚後失掉家庭重心，但她後來在抖音發現一片天空，如今是知名的直播主，不過她目前仍是責任重大，因為80歲的媽媽失智已久，有天突然走失了，讓她心急如焚，最後靠警察協尋加上平常有教媽媽寫自己名字，才順利將媽媽找回。

▲許嘉容受邀擔任講師。（圖／記者葉文正攝）

▲許嘉容受邀擔任講師。（圖／記者葉文正攝）

許嘉容最近抖音直播玩出心得，最近她接受扶輪社台北大時代社邀請，參加扶輪社活動，並教授社員們抖音的入門用法，社長張忠豪表示：「時代在進步，所以希望社員們接觸新的平台，不僅可以拓展視野，也對工作、生活上有幫助，加上AI日新月異，多點學習總是好的。」

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▲許嘉容受邀擔任講師。（圖／記者葉文正攝）

▲許嘉容首度擔任講師滔滔不絕。（圖／記者葉文正攝）

許嘉容則透露，在抖音領域上可以有很多做法，除了平常直播跟粉絲們分享日常各種有趣的事，也可以跟廠商合作，直播銷售商品，也可以拍攝自己想拍的影片，豐富抖音內容，而她粉絲雖然只有幾萬，但都是紮紮實實被自己吸引過來，不是花錢買的。

▲許嘉容受邀擔任講師。（圖／記者葉文正攝）

▲許嘉容現場示範如何使用抖音。（圖／記者葉文正攝）

而她現在也肩負起照顧媽媽的重任，她透露：「媽媽以前失智100多公斤！中風過，去年父親過世，我接媽媽過來照顧，盡量少澱粉類的飲食！多一點蔬食類的飲食！媽媽現在只有70多公斤，變得很輕巧靈敏，會自己晃動運動，以前本來不會！」

▲許嘉容受邀擔任講師。（圖／記者葉文正攝）

▲許嘉容與張忠豪社長。（圖／記者葉文正攝）

而許嘉容照顧媽媽時，拜託居服人員每天帶媽媽出去曬太陽走路運動，以前爸爸畢竟是90幾歲的老人家，覺得這樣會讓媽媽太累，但是其實老人家反而要多走動！

▲許嘉容受邀擔任講師。（圖／記者葉文正攝）

▲許嘉容幸運找回失智母。（圖／記者葉文正攝）

但媽媽卻趁她不注意，自己跑出去，「還好平時有訓練媽媽練習寫自己的名字跟會講自己的名字，所以我報案後！警察有幫我留意，接著就有民眾報案！媽媽一個人在路上走！很快就找到我媽媽！這次有朋友幫我發起教會的人，包括徐徐洵平牧師（韓風整形外科老闆）一起幫我禱告，所以4小時就找到了。」她表示日前看到林葉亭在找尋失蹤爸爸時，也是感同身受，因為家中的失智老人出了門真的找不到回家路，也希望社會大眾都能幫忙協尋。

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