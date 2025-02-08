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黃安遭傳「突去世」怒了！　親轉發謠言哏圖：2年我一共死了4次

記者劉宛欣／綜合報導

62歲的藝人黃安長年定居大陸，過去因鮮明的政治立場與言論，經常受到輿論關注，今（2025）年過年回台與家人團聚，更新了不少在台灣的日常，還直呼期待未來2035年可以實現「搭高鐵去台北」的願望，對於先前有網友利用文字做哏圖，意圖指他「去世」一事，他也坦言有收到朋友傳圖，無奈直呼「這2年我一共死了4次」。

▲黃安無奈表示自己2年死了4次。（圖／翻攝自黃安微博）

▲黃安無奈表示自己2年死了4次。（圖／翻攝自黃安微博）

黃安8日突然有感而發在微博寫下感性長文，暢談人生「放下」的奧義，還提到了許多佛教的理論，圖片卻附上了近日在社群上瘋傳的哏圖，圖中可以看到網友放上黃安黑白照，文字則標上「快訊！藝人黃安今下午突去世華銀行匯款」，且故意在去、世兩字間換行，他對此表示「昨天我的新加坡朋友發給我的，說是蛙島網站發的我的死訊。算一算，這兩年我一共死了四次。」

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▲黃安無奈表示自己2年死了4次。（圖／翻攝自黃安微博）

▲黃安曬出網友製作的圖。（圖／翻攝自黃安微博）

除了該張哏圖以外，還有其他三家媒體發的報導，黃安對於被傳死訊，直言「發這種假新聞的，未來我是見不到它們了，因為我求往西方極樂淨土，而它們的行徑與三惡道相應，那裡才是他們要去的歸宿」，且諷刺地說「反正那裡它們的熟人多多，TD（台獨）份子、綠黨都在哪兒，在那兒繼續拉個群吧。」

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