直擊／台北小巨蛋「唱一半講錯話」　YOASOBI嚇壞尖叫：對不起⋯

記者吳睿慈／台北報導

日本天團YOASOBI三度來台，他們連續2天在台北小巨蛋開唱，8日迎來第一天，共1.2萬名觀眾到場支持，台下歌迷日文皆有一定實力，令兩人驚訝到直呼「大家日文好厲害」。只是台北小巨蛋有阿妹條款，現場觀眾不能跳動，主唱ikura忘記該項規定，在最後一首歌破功，突然喊著「Jump！」才馬上想到不能跳，當場尖叫表示「啊，sorry」，反應超萌逗笑所有人。

▲YOASOBI三度在台開唱，8、9日兩天首度站上台北小巨蛋。（圖／翻攝自B`IN LIVE SPACE臉書）



YOASOBI於8、9日在台北小巨蛋開唱，ikura一連串以歌曲〈Seventeen〉、〈祝福〉、〈UNDEAD〉揭開序幕，高亢嗓音劃破天際，台下1.2萬人跟著尖叫、揮著螢光棒，氣氛超熱烈。 他們人氣居高不下，兩場演唱會吸引60萬人登記搶購，Ayase、ikura感謝歌迷的支持，「聽說有60萬人來抽票，能在這邊的人真的是精英」。

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兩人以日文與歌迷交流，但沒想到，台灣觀眾全都聽得懂，讓他們的驚呼聲不斷，Ayase更帶領萬人一起尖叫，從一樓搖滾區到二、三樓座位區，交流零距離，逗得他們笑哈哈，大力稱讚台灣粉絲表現很好。

▲▼台北小巨蛋不能跳，ikura忘記規定叫大家「Jump」，下一秒嚇到尖叫道歉。（圖／好玩國際文化提供）



爆笑的是，安可時天降爆炸級的紙花，Ayase笑喊「幾乎看不到前面了，紙花也太多了吧」，他們稱讚：「因為台灣粉絲太嗨，讓我們工作人員也跟著嗨，這個紙花的量前所未有，機器沒關係嗎？」幽默發言讓大家都笑了。

只是台北小巨蛋有「禁跳條款」，ikura謹記著這項規定，卻在最後一首歌〈向夜晚奔去〉破功，她嗨到大喊「Jump」，但秒發現不對勁，嚇到她在台上尖叫「啊，sorry」，所幸觀眾並沒有真的跳起來，現場安全下莊，最後他們與粉絲大合照並用英文說「謝謝」，演唱會完美劃下句點。