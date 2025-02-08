邱瓈寬頭七直奔大S家探視　最後對話也曝光

記者葉文正／台北報導

女星大S（徐熙媛）一月到日本旅遊，因流感併發肺炎病逝，今日她頭七，同時也是她跟老公具俊曄結婚3周年紀念日。今下午S家親友買了蛋糕，演藝圈大姊大邱瓈寬（寬姊）今下午約3點，也搭乘保母車到大S家，和大S的好友們齊聚，據悉，S家今以結婚3周年，而非以頭七日名義，邀請好友們到大S家相聚。

▲邱瓈寬到大S家探視。（圖／記者周宸亘攝）

邱瓈寬和大S過去因為都找同一位律師而走得近，大S甚至不像外界喊她「寬姊」，而是更親暱地叫邱瓈寬「姊姊」，2人關係非常緊密。過去邱瓈寬常赴澳門作秀，每年都會去當地「永利酒店」購買著名的年糕禮盒，分送親友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大S今天頭七。（圖／記者周宸亘攝）

今年大S收到年糕禮盒，還開心打電話給邱瓈寬道謝，「姊姊，我收到了，很高興，我吃了年糕，我現在的狀態很好，每天都過的很好，希望今年能多出去走走。」大S猝世邱瓈寬沈痛7天後首發聲：「很捨不得，也很心疼這位妹妹。」只能嘆人生無常。

▲大S離世，陸網瘋傳一張汪小菲雨中跪地照，但汪小菲與其母張蘭抖音被禁。（圖／翻攝自微博）

大S家樓下也有粉絲自製紀念看板，上面寫著「一路好走思念」，還有大S過去主持《娛樂百分百》照片及戲劇作品照片，用來表達對大S的思念。