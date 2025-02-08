太香了！玖壹壹師弟曝「公司超狂福利」：對我來說是第二個家

記者蔡琛儀／台北報導

饒舌歌手IVAN 艾文推出新歌〈CUT IT ft. 艾許 Ashlee〉與女團ELL&s的艾許 Ashlee共同演唱，鼓勵大家在新的一 年拋開過去不愉快的束縛，學會放下包袱，活在當下，勇敢地走自己的路。

▲ IVAN 艾文推出新歌。（圖／混血兒娛樂提供）

對於這次和艾許 Ashlee合作，IVAN 艾文非常直白公布原因「其實是老闆安排」，因此日前他特地在尾牙上感謝公司給他這麼多福利，總是可以和正妹合作。但好幾首作品都和女歌手共同演唱，會不會擦出愛的火花？IVAN 艾文先是果斷回答：「不會。」隨後故意調皮賣關子表示：「有我也不會承認。」

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曾在《聲林之王2》獲得亞軍的IVAN艾文，當年加入混血兒娛樂時年僅17歲。如今一轉眼7年過去 ，IVAN 艾文覺得自己除了留下很多美好的回憶，也成長了許多，「混血兒對我來說是第二個家，大家一起為目標前進，努力的感覺是最難忘的！」

▲ IVAN 艾文新歌與艾許 Ashlee合作。（圖／混血兒娛樂提供）

他在歌詞中多次唱到「Cut it」，IVAN 艾文也透露，希望能剪除之前沒有自信、不夠成熟的自己，也坦言，長大後發現不是所有關係都能愉快或是乾脆地說再見，像在感情上，自己不一定是主動提分手的一方，但他一定會有話直說。因此 IVAN 艾文雖然創作了不少歌曲，但他堅持不寫歌給戀愛對象，就怕感情如果沒有好結果，留下來的歌曲反而變成一種傷害。