大S昔送小S大女兒Elly名牌項鍊！　「霸氣寵外甥女」暖心內幕曝

記者王靖淳／綜合報導

女星大S因染上流感併發肺炎病逝，享年48歲，消息曝光後震驚各界，生前相當疼愛外甥女Elly，更曾在節目中分享為讓Elly認識Tiffany藍，而送對方一條精品項鍊作為生日禮物，背後的暖心故事如今也遭網友翻出來討論。

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▲大S曾送小S女兒Elly精品項鍊。（圖／翻攝自Instagram）

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大S曾在節目《康熙來了》分享，某次好友陳建州和老婆范瑋琪到小S家裡玩，要小S的大女兒Elly去挑甜點來吃。當時Elly挑了一個藍色的甜點，接著陳建州告訴她：「妳要Tiffany藍啊！」並表示長大後姨媽大S會跟她解釋什麼是Tiffany藍。為此，大S得知後便決定要在Elly成為小學生時，透過送她一條Tiffany& Co.的項鍊來告訴她什麼是Tiffany藍。

▲大S曾在節目中分享送Elly項鍊的故事。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

然而，大S透露這個故事有了意想不到的轉折，她表示當小S發現項鍊已從盒子拿出來時，她便在沒有經過Elly的同意下將盒子丟棄了。當時小S更向她透露此事導致母女吵架，因為Elly非常珍惜姨媽大S送她禮物。為此，大S表示自己在得知此事後一度指責妹妹的行為很沒品，不過後來也在家找到一個同樣大小的盒子，為了安撫年幼的Elly，將其裝好並重新用絲帶包裝，讓小S帶回家給她。

▲大S得知小S亂丟女兒東西時直呼沒品。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）