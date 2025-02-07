相隔10年再次為電影開唱！《賽德克巴萊》徐詣帆捷運練唱　引路人側目

記者蕭采薇／台北報導

因電影《賽德克巴萊》獲金馬獎最佳男配角的徐詣帆，不但擁有好演技，也擁有一副廣為人知的好歌喉，這次被找來為自己主演的電影《獵人兄弟》演唱電影宣傳曲《害怕原諒》，並與同為太魯閣族的新生代男歌手沈駿搭檔合唱，兩人在歌曲中激起的火花，也被眾人誇讚：「意外極有默契！」

▲徐詣帆、沈駿，兩人意外都是來自都來自花蓮萬榮鄉的「鄰居」。（圖／高飛勝世國際娛樂提供）



蘇弘恩導演的首支劇情長片《獵人兄弟》，即將於3月在全台上映，故事藉由徐詣帆、馬志翔飾演的原住民兄弟，描述因一次意外，讓彼此的人生產生分歧，並各自走上截然不同的道路，內容高度呈現原住民家庭生活且帶著懸疑元素，與過往的原住民電影極為不同。

而繼2015年為紀錄片《夢想海洋》唱主題曲後，徐詣帆相隔10年再度開口為自己主演的電影《獵人兄弟》演唱電影宣傳曲《害怕原諒》，他充滿感謝並開心打趣說：「劇組也太晚確定，應該一開始就要找我唱啊！」雖然早就「覬覦」唱這首歌很久，但近幾年鮮少有機會開口唱歌的徐詣帆，坦言從練唱到正式配唱的心情十分忐忑不安。

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當確定要與新生代男歌手沈駿一起合唱宣傳曲《害怕原諒》且拿到DEMO時，立刻就迫不及待在搭捷運時戴起耳機練唱：「我知道捷運上有很多人一直投來好奇的眼光，可能覺得我自得其樂或是個神經病，但我真的顧不了這麼多，只想好好地把這首歌練好。」



徐詣帆表示，第一次聽到《害怕原諒》時十分震撼，從來沒想過原住民音樂結合弦樂後，能呈現出魔幻、壯濶且氣勢磅礴的感覺。在拿到DEMO帶後兩天安排的練唱及一星期後正式進錄音室配唱都意外地順利，讓製作人讚不絕口，他則開心且謙虛地笑說：「這一切要歸功於有祖靈保佑啊！」

▲金馬男配角徐詣帆與新生代男歌手沈駿，共同為主演的電影《獵人兄弟》演唱宣傳曲《害怕原諒》。（圖／高飛勝世國際娛樂提供）



談到與沈駿的合唱，徐詣帆也大讚他「歌聲很有辨識度，發展潛力無窮」，「導演、我和沈駿三個人都來自花蓮萬榮鄉，沈駿甚至住我隔壁村，他媽媽只小我一歲，我還要沈駿回家確認一下，我和他媽是不是曾經是同學呢！」而對於能與資深的前輩合作，沈駿坦言壓力非常大：「雖然電影描寫的是兄弟情，但在這首歌曲中，我就把前輩當成爸爸，唱歌時就想著自己對爸爸說了很多平常不會說的話。」



雖然歌曲難度極高，但徐詣帆短短兩個小時就配唱完畢，速度之快驚呆所有人，對此他解釋：「聽著歌曲旋律、看著歌詞，彷彿又帶我重回當時拍攝的場景，一切都那麼熟悉且親切，讓我很有感覺、很有共鳴。」難掩對宣傳曲《害怕原諒》的喜愛，徐詣帆、沈駿除希望《獵人兄弟》上映時票房有好成績的同時，也許下宏願：「正所謂音樂無國界，希望這首歌曲能讓我有機會前進葛萊美音樂獎！」