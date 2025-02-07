台灣影評人協會獎入圍揭曉！許光漢連兩年獲提名　影后組廝殺激烈

記者蕭采薇／台北報導
第六屆台灣影評人協會獎入圍名單正式公布，描寫家暴家庭複雜母女關係的《小雁與吳愛麗》入圍五項大獎，包括最佳影片、導演、劇本，兩位主角夏于喬與楊貴媚雙雙入圍最佳女演員，為入圍階段之冠，正在當兵的許光漢也以《青春18x2 通往有你的旅程》獲得提名。
▲《小雁與吳愛麗》楊貴媚、夏于喬「母女檔」雙雙入圍。（圖／記者周宸亘攝）
本次獲得四項提名的作品共有三部，包括導演黃熙的《女兒的女兒》，入圍最佳導演、劇本，片中表現突出的兩位女主角林嘉欣與張艾嘉也順利入圍最佳女演員。張榕容也以喜劇《鬼才之道》入圍最佳女演員。
最佳男演員部分，許光漢繼去年《關於我和鬼變成家人的那件事》後，今年再以《青春18x2 通往有你的旅程》連兩屆獲得最佳男演員提名。其餘四位入圍者包括：《角頭—大橋頭》中的施名帥、《春行》中的喜翔、《默視錄》的李康生，以及《優雅的相遇》中的林政勳。
▲正在當兵的許光漢也以《青春18x2 通往有你的旅程》，連續第二年獲得提名。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供）
本屆入圍名單中，值得注意的是最佳導演部分的六位入圍者中，有四位是女性，為歷屆新高，這些電影都展現了台灣女性電影創作者的生猛活力。
▲《鬼才之道》張榕容入圍最佳女演員。（圖／記者周宸亘攝）
今年是台灣影評人協會第六次舉辦電影獎評選，過去五年的最佳影片得主分別是鍾孟宏的《陽光普照》，吳郁瑩的《阿紫》，阮鳳儀的《美國女孩》，盧盈良的《神人之家》，以及蕭雅全的《老狐狸》。
第六屆台灣影評人協會獎入圍名單
【最佳影片】
《小雁與吳愛麗》
《鬼才之道》
《春行》
《雪水消融的季節》
《曦曦》
【最佳導演】
林書宇《小雁與吳愛麗》
黃熙《女兒的女兒》
徐漢強《鬼才之道》
王品文＆彭紫惠《春行》
吳璠《曦曦》
【最佳劇本】
林書宇《小雁與吳愛麗》
黃熙《女兒的女兒》
徐漢強＆蔡坤霖《鬼才之道》
王品文＆彭紫惠《春行》
楊修華《默視錄》
【最佳女演員】
夏于喬《小雁與吳愛麗》
楊貴媚《小雁與吳愛麗》
林嘉欣《女兒的女兒》
張艾嘉《女兒的女兒》
張榕容《鬼才之道》
劉主平《破浪男女》
【最佳男演員】
施名帥《角頭—大橋頭》
許光漢《青春18×2 通往有你的旅程》
喜翔《春行》
李康生《默視錄》
林政勳《優雅的相遇》
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