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有片慎入！活撕人皮《邪降女帝》血腥虐殺　「每兩分鐘嚇爛一次」

記者蕭采薇／綜合報導

由《邪降》團隊打造的恐怖電影《邪降女帝》（Panor），講述自幼飽受全村霸凌的「潘娜」，長大後運用降頭術展開復仇，掀起一場殘忍至極的降頭虐殺。日前首波預告曝光後，喚醒了許多人的童年夢魘。包括活撕人皮、暴虐斷趾等極具衝擊性的恐怖場景，令不少網友看得膽戰心驚。

▲《邪降女帝》殘暴至極的施虐畫面，挑戰觀眾的恐懼極限。（圖／威視電影提供）

▲《邪降女帝》殘暴至極的施虐畫面，挑戰觀眾的恐懼極限。（圖／威視電影提供）

睽違17年，泰國經典恐怖片《邪降》原班團隊推出駭人新作《邪降女帝》，並找回系列導演普提彭賽斯瑞考執導，本片集結《鬼單眼》丘普朗阿瑞昆、《鬼聲泣》拉塔娃蒂婉通（Mim），以及人氣男團Trinity成員傑克林坤萬齊提柴（Jackie）等泰國當紅明星共同主演，全新卡司將帶領觀眾一探邪艷潘老師的神秘起源，嶄新的凌虐手法更將帶來令人窒息的觀影體驗。

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▲《邪降女帝》殘暴至極的施虐畫面，挑戰觀眾的恐懼極限。（圖／威視電影提供）

▲《邪降女帝》潘娜親手將半邊臉皮撕下，畫面怵目驚心。（圖／威視電影提供）

正式預告中，開場便見主角潘娜全身發紅潰爛，痛苦抓撓至流血，甚至將半邊臉皮活生生撕下，畫面令人毛骨悚然。預告尾聲更預示，覺醒後的潘娜殘暴至極，竟以斷指夾硬生生折斷他人腳趾，極具衝擊性的畫面讓人不寒而慄，該片在泰國上映時，更以「每兩分鐘嚇爛一次」作為宣傳口號。

▲《邪降女帝》殘暴至極的施虐畫面，挑戰觀眾的恐懼極限。（圖／威視電影提供）

▲《邪降女帝》出現更惡毒的降頭術，和嶄新的凌虐手法。（圖／威視電影提供）

談及《邪降女帝》成功吸引觀眾目光的關鍵，導演提彭賽斯瑞考透露，秘訣在於所有畫面都力求真實呈現。這種風格自《邪降》系列沿用至今，並取得了卓越的成效。他表示：「我們盡可能還原真實場景，減少使用電腦特效。當演員親眼看到實體時，情緒反應會更加自然，觀眾也能更投入劇情。」

▲《邪降女帝》殘暴至極的施虐畫面，挑戰觀眾的恐懼極限。（圖／威視電影提供）

▲《邪降女帝》潘娜全身發紅潰爛，痛苦地尖叫。（圖／威視電影提供）

在片場，第一個感受到逼真恐懼的，往往就是透過監視螢幕觀看的導演本人，他必須確保每個畫面都具有足夠的渲染力。此外，極度逼真的特效化妝不僅讓演員們驚嘆不已，就連在場的劇組人員都常常忍不住尖叫出聲，《邪降女帝》將於3月7日全台上映。

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