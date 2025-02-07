才宣布月底來台！44歲日人氣樂團「GaGaGa SP」貝斯手驟逝…死因曝

記者陳芊秀／綜合報導

44歲日本人氣搖滾樂團「GaGaGa SP (ガガガSP)」的貝斯手桑原康伸5日凌晨因心臟衰竭逝世，此消息於7日透過樂團官方社群網站公布。他原本隨樂團自2月1日起在各地巡演，22日更將來台參加音樂節「浮現祭」演出，如今永遠無法成行。

▲「GaGaGa SP」的貝斯手桑原康伸（左1）心臟衰竭驟逝，享年44歲。（圖／翻攝自X）

據樂團官方聲明，「我們謹向一直支持GaGaGa SP 的大家報告。貝斯手桑原康伸於2月5日凌晨因心臟衰竭辭世，享年44歲。我們衷心感謝大家生前對桑原康伸的厚愛，並與大家一同誠摯祈禱他的靈魂安息。」關於舉辦告別式等活動的具體安排，將會與家人協商後決定。

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桑原康伸1997年與高中同學兼主唱的前田泰伸、鼓手田嶋悟士等人組成樂團「GaGaGa SP」，2002年1月發行的主流出道單曲〈畢業〉大受歡迎，在獨立樂團界深獲人氣。他2012年8月，在錄製專輯期間因急性胰臟炎緊急送醫，休養約5個月後，2013年1月恢復活動至今。

「GaGaGa SP」於2月1日在愛知縣的音樂節演出。原本預定接下來包括14日在東京、15日在大阪演出，以及22日起在台灣台中的「浮現祭」登台表演，如今官網宣布14、15日的演出取消。

▲「GaGaGa SP」14、15日在東京、大阪的表演活動取消。（圖／翻攝自X）

▲「GaGaGa SP」2月22日起要來台灣台中浮現祭表演。（圖／翻攝自臉書）