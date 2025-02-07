利特深夜1圖哀悼大S！　韓網見具俊曄IG痛批：汪小菲不是人

記者張筱涵／綜合報導

大S（徐熙媛） 於2月2日驟然離世，消息震驚娛樂圈，丈夫具俊曄6日透過Instagram以中、韓雙語發聲，表達對亡妻的深切哀痛。韓團Super Junior隊長利特也以照片表達哀悼之意。

►更多【大S過世】相關新聞

▲利特。（圖／讀者提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲利特上傳大S和具俊曄的合照表示哀悼。（圖／翻攝自Instagram／xxteukxx）



利特6日深夜於Instagram限時動態上傳具俊曄和大S的甜蜜合照，儘管未寫下一字一句，但深沉的哀悼之意濃厚。

另外，具俊曄6日以中韓文寫下聲明，開頭第一句就說：「2025年2月2日，我的天使去了天堂。」他表示自己正在經歷難以言喻的悲痛，就像「斷腸般的痛苦」，並感謝所有為大S哀悼的人。然而，他也不滿地指出，在這段哀悼期間，有人對他和家人進行惡意中傷，甚至編造假新聞，企圖傷害他的家庭和亡妻的名譽。

▲具俊曄痛喊「我的天使去了天堂」。（圖／翻攝自Instagram）



具俊曄在聲明中強調，所有大S的遺產將交由丈母娘管理，確保家人不會受到壞人的騷擾。他寫道：「我和熙媛共度的時間，是無價的禮物。我將守護她最愛的家人，這是我最後應該要做的事。」最後，他再次感謝所有愛著大S、為她哀悼的人，並以「熙媛永遠的愛，俊俊」作結。

具俊曄的發文被轉到南韓論壇後，瞬間累積破千則留言，網友們也都替他感到不捨，並替故人祈福，「他的心情是無人可以想像的，儘管艱辛但希望他能撐過這一切，希望故人在人生最後一程不寂寞」、「和家人都已經悲傷不已了，卻還要對付那種垃圾，前夫（指汪小菲）淋雨演戲真的不是人」、「希望具俊曄不要生病，提起勁繼續活下去，感覺說什麼話都無法給與安慰」。

▲韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）