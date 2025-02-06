大港開唱門票秒殺　新名單曝光「驚見百萬YTR」！

記者蔡琛儀／台北報導

第16屆大港開唱將在3月29、30日舉行，門票已售罄，近日又公布20組演出陣容，包含金曲樂團血肉果汁機、deca joins、葛西瓦，還有新人Andr、山姆someshiit、公館青少年、Everydaze等，也都將獻出他們的大港處女秀，另外還邀請日本創作歌手岡崎體育與日本新生代樂團yangskinny跨海參戰，更驚見百萬YouTuber黃大謙將與樂團I Mean Us同台合作，也是他首次以歌手身分站上大港開唱。

▲黃大謙首度以歌手之姿登上大港開唱。（圖／出日音樂提供）

黃大謙去年推出首張個人專輯《無處宣洩的鬱悶》，不僅網羅大票金曲陣容加持，創作風格也展現另類搖滾氣息，驚艷許多人，今年他將攜手與I Mean Us夢幻同台，對於能跟黃大謙合體共演，樂團興奮表示：「我們也非常期待這個組合，感謝大港的促成，大謙一生推！」

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血肉果汁機是第11次登上大港開唱，去年他們以神秘新陣容「皿內果汁機」之姿登上大港，號招樂團技師一同加入，意外造成全場轟動，今年則確定以原班人馬回歸。

▲血肉果汁機第11次登上大港開唱。（圖／出日音樂提供）

而來自日本的創作才子岡崎體育，曾以一首〈MUSIC VIDEO〉搞笑破解拍攝MV的手法，獲得近5000萬點擊，也多次替寶可夢動畫獻唱主題曲，擁有極高人氣，這回是他首度來台獻唱；成團於2020年的日本新生代樂團yangskinny，從翻唱引發關注，後續推出樂團創作，流行日系搖滾曲風，加入大量年輕人直白用語，魅力火速席捲全日本。