林可彤聞大S猝逝「勾喪父回憶」　錯過最後一面悲嘆：自責也想念

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因過年期間得流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界。為此，女星林可彤在IG發文透露，好友在得知大S猝逝的噩耗後哭了好久，而自己也因此想起錯過見亡父最後一面的經歷，「自責也想念。」貼文曝光後，讓不少網友都感到鼻酸。

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▲大S猝逝震驚演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

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林可彤發文探討死亡與生命的哲學意義，並分享個人對死後世界的見解。她提出一個引人深思的問題「人死了以後一定能跟過世的親人團聚嗎？」她表達對這個問題的疑惑，特別是當親人已經離去很久時，是否仍有可能在另個世界中找到對方。

林可彤進一步提到自己父親去世時的情形，以及她因未能在最後時刻見到父親而感到的自責及想念。她坦言，當時未見到父親最後一面，是因為擔心悲傷的畫面將永遠留在心中。然而，她透過某天做夢夢與父親道別，感受到對方似乎已經找到了新的歸宿，這讓她逐漸釋懷，認為每個人的離世都可能面臨不同的挑戰和階段。

▲林可彤錯失見亡父最後一面。（圖／翻攝自Instagram／missmisshope）

最後，林可彤反思生活中的種種時刻，如何在日常生活中表達對家人的愛，以及如何在獨處時愛自己。她強調，真正的快樂來自不委屈自己，做自己喜歡的事。她希望每個人都能在生死課題中找到平衡，並學會珍惜與愛人的每一刻，提醒大家在面對生命的無常時，應該如何找到內心的平靜與快樂，「希望逝去的人與留下的人，都找到重新快樂的方式。」