快訊／蔡康永想到好友大Ｓ哭了　在吉本芭娜娜身邊數度哭泣

記者葉文正／台北報導

知名主持人兼作家蔡康永哭了！今天他出席「有特殊意義的人們」記者會，為日本知名作家吉本芭娜娜站台，但他一念起芭娜娜作品中的內容，或許是想起好友大Ｓ，一開口就哭了，也表示：「在看過芭娜娜女士的書後，會瘋狂地去想念一個人，也就不是奇怪的事了。」

▲蔡康永在台上哭了。（圖／讀者提供）

蔡康永近年比較少出席公開活動，除非是他自己新書發表會，否則他幾乎只過著自己的小日子，低調開心生活，但今天他提到會出席芭娜娜新書的原因：「因為我的書到日本發行，結果出版商竟告訴我，芭娜娜為我的書寫序，我大吃一驚。」也因此蔡康永義不容辭幫他站台，是雙方很真摯的交流。

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▲大s(左)與蔡康永。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

但是蔡康永在朗讀芭娜娜書中內容時，「就算我們想念他，想念到快要發瘋的時候，就會知道這麼瘋狂想念一個人不會是丟臉的事，有一位日本高中生，在女友死後，穿著女友的衣服去上學，這就是你想念一個人的方法，卻讓我得到安慰，即使面對更多失落，想一個人想到瘋狂地步，都不會是丟臉的事。」他的這些話，讓在場朋友解讀為是對大Ｓ的想念，也忍不住鼻酸。





▲蔡康永在台上哭了。（圖／讀者提供）