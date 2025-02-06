小S親回應包機！　張蘭直播遭嗆「沒一句實話」反批網友：不怕反噬？

記者張筱涵／綜合報導

大S（徐熙媛）因感染流感併發肺炎於日本病逝，享年48歲，其骨灰5日由家人帶著搭乘VistaJet私人包機返抵松山機場。怎料微博瘋傳包機費用是汪小菲出的，小S（徐熙娣）今（6日）出面反駁，而張蘭並沒有多做回應，則是正常直播帶貨，可見有許多人湧入表示「沒一句實話」。

▲張蘭說自己嘴破了講話大舌頭。（圖／翻攝自張蘭抖音）



大S（徐熙媛）的骨灰5日由家人帶著搭乘VistaJet私人包機返抵松山機場。小S證實，大S已回到家中，並表示不會為姊姊舉辦告別式：「因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛。」

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然而，微博5日卻出現一名男子聲稱，包機費用是由汪小菲聯繫並支付，該說法更引來張蘭的按讚與支持，更有人指出該名男子疑似為張蘭的乾兒子。對此，小S透過經紀人嚴正反擊，直言：「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責，一切由徐家和我老公Mike處理。現在竟然出現這種謊言說是汪小菲包機，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

▲張蘭直播遭嗆「沒一句實話」。（圖／翻攝自張蘭抖音）



針對外界風浪，張蘭今天午間正常開直播帶貨，同時宣傳自家品牌。對於湧入直播間批評她「沒一句實話」的網友們，態度強硬地表示：「不怕黑粉不怕咒，因為一咒十年旺。」隨後，她強調自己的家庭責任變重，並說：「我行得正、立得正，在培養員工和孩子方面，我是非常有經驗的。現在的我比以前更成熟、更有格局。」

面對網友質疑其言論不實，張蘭直接點名回應：「何為實話，何為假話？在這裡發洩是不負責任的行為，你不怕這些話會反噬到您身上嗎？請解釋一下。」她進一步強調：「網路不是法外之地，我們律師已經進入你們的群組了。作為有正義感的人，我們應該以身作則，做一個內外統一的人。」

▲張蘭開嗆網友。（圖／翻攝自張蘭抖音）