媒體蜂湧至大S家　好友難過「都沒收到消息可以弔唁」

記者葉文正／台北報導

知名藝人大S與家人旅遊，在日本因流感併發肺炎病逝，震驚國內外，如今她骨灰已經存放家中，讓各界不勝唏噓，但今天各家媒體蜂擁而至她信義區豪宅外守候，S家仍是沒有什麼動靜，好友難過表示，到現在都沒有收到可以弔唁大S的消息，大家都很難過，真的無法接受她離去的事實。

▲大S、小S姊妹情深。（圖／翻攝自小S IG）

大S走的突然，昨天她的粉紅色骨灰罈，已經由丈夫具俊曄護送回台灣，前夫汪小菲也驅車前往豪宅，除了探視兩個孩子，也是致上哀忱，但接下來汪小菲跟兩小的動向備受矚目，就看他跟S家怎麼協調安排了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大S豪宅外有大批媒體守候。（圖／記者周宸亘攝）

而今天在大S家門外，至少有十家媒體到場拍攝，只是除了門口警衛外，豪宅內外俱沒有太大動靜，大S恩師王偉忠昨天也說，沒有收到任何消息，希望外界勿打擾。但S家實在太痛，只能靠時間撫平。

▲大S豪宅目前已經失去女主人。（圖／記者周宸亘攝）

熟識S家的友人表示，原本一家人快樂出遊，卻變成天人永隔，讓小S情緒崩潰，「在日本每天坐在那邊以淚洗面，幾乎完全沒有辦法做任何決定」。最後家人才做出「將骨灰罈永久放在家中」決定，讓小S有空就可以去跟姊姊說說話。

▲大S唯一代言宣布撤掉廣告。（圖／翻攝自臉書）

大S最後在一家人的陪伴下離開，小S在2日證實姊姊病逝的噩耗，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」然而，大S過去有癲癇病史，曾多次因癲癇發作昏迷住院，當初生兒子時甚至也因癲癇發作缺氧昏迷，一度失去心跳和呼吸，差點死在手術台上。