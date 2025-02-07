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「國民暖男」延玗臻的溫柔魅力！出道作搭檔李帝勳　近年必追作品一次看

文／妞新聞

妞妞們快看過來！延玗臻的「國民暖男」封號又強勢衝上熱搜啦！在爆紅話題劇《貞淑的推銷》中，他用溫柔又深情的形象，直接對準每位女性的狙擊心臟，沒有要放過你！

過去他從醫生、法官到刑警，細膩演技一路在線，暖男光環全程拉滿。這回更以學霸氣質結合美式風格，化身金道賢警官，帥氣空降鄉下警局查案，每一個眼神都散發迷人魅力，誰能受得了？想挖掘這位帥氣暖男的更多必追神作嗎？別猶豫了，繼續滑下去就對啦！

韓國演藝生涯的非典型起點

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▲延玗臻首部作品和李帝勳搭檔出演的同志短篇電影。（圖／naver

今年40歲的延玗臻，本名為金俸會，出生於南韓江原道，身高185cm，出道前曾擔任模特兒。更有趣的是，剛出道時他用的還是藝名「徐志厚」，首部作品竟然是和李帝勳搭檔出演的同志短篇電影《只是朋友？》兩位帥哥在螢幕上談戀愛，簡直讓人臉紅心跳停不下來。

2010年，他改用現在的名字「延玗臻」，憑《灰姑娘的姐姐》正式進軍電視圈，隨後在多部人氣韓劇中大放異彩，例如《不要戀愛要結婚》、《內向的老闆》和《七日的王妃》。無論是浪漫愛情劇還是古裝劇，他的魅力都讓人無法抗拒！

模範士兵的禁忌愛戀！

首次挑戰限制級電影《為人民服務》

▲2022年韓國禁忌愛情電影《為人民服務》一上映就引爆話題。（圖／naver

2022年韓國禁忌愛情電影《為人民服務》一上映就引爆話題！改編自「卡夫卡文學獎」得主閻連科的禁書，由《偉大的隱藏者》導演張哲秀執導，延玗臻與智眼聯手演繹一段激情又禁忌的愛戀！故事發生在虛構社會主義國家，模範士兵武光（延玗臻飾）與師團長夫人秀蓮（智眼飾）之間火花四射，危險又撩人。

延玗臻挑戰首次限制級角色，為了角色不惜減重曬黑，將掙扎與慾望詮釋得淋漓盡致。電影尺度驚人，革命與愛慾交織，直擊人性最深處。如果你喜歡《下女的誘惑》或《人間中毒》，這部片絕對不能錯過！

《三十九》化身暖男醫生

與孫藝真演繹浪漫CP

▲延玗臻在韓劇《三十九》飾演皮膚科醫生金善宇。（圖／JTBC）

韓劇《三十九》由孫藝真、田美都、金智賢主演，講述三位39歲女子在友情、愛情與生活中的深刻故事。延玗臻再次化身暖男，成功俘獲觀眾的心！他飾演的皮膚科醫生金善宇，與孫藝真演繹一段溫馨又動人的同齡戀情。金善宇溫暖又多愁善感，對車美昭（孫藝真飾）的神秘吸引無法抗拒，慢慢走進她的生活。延玗臻憑著大哥哥般的親和力，與孫藝真默契十足，眼神交流和劇情發展都充滿浪漫的CP感！他的精彩表現讓劇迷著迷，粉絲人數也隨之爆增！

《精神病房也會迎來清晨》

治癒愛情直擊人心

▲《精神病房也會迎來清晨》延玗臻與朴寶英的「車站CP」為劇情注入治癒感。（圖／imdb）

2023年《精神病房也會迎來清晨》讓人一看就淚崩！改編自韓國漫畫的Netflix劇集，講述護士在精神病房的成長故事。延玗臻與朴寶英的「車站CP」為劇情注入治癒感！延玗臻飾演的董固允醫生，強迫症一見到朴寶英飾演的多恩護士就奇蹟般消失，兩人的愛情超溫暖。延玗臻不僅演技亮眼，還為角色特意留了捲髮，完美展現反差魅力，瞬間成為觀眾心中的國民暖男！

《貞淑的推銷》情趣產品與懸疑愛情一網打盡

▲延玗臻在《貞淑的推銷》飾演警察，還隱藏著一段神秘過去。（圖／JTBC）

近期熱播的韓劇《貞淑的推銷》大結局一播出，討論度爆表！改編自2016年英國ITV劇集《相見恨晚》，劇情講述1992年韓國農村四位婦女勇敢挑戰世俗偏見，進軍情趣用品推銷行業，融合了家庭、友情、浪漫愛情與女人自我探索的精彩故事。

金素妍飾演的韓貞淑，因為丈夫無能和家庭失衡，毅然投身新領域，並與延玗臻飾演的金道賢擦出戀愛火花！金道賢不僅是警察，還隱藏著一段神秘過去，讓劇情充滿懸疑感。從浪漫愛情到揭開驚人真相，劇中的英雄救美和甜蜜告白，保證讓你的戀愛感瞬間飆升！

從初登場的同志短片，到挑戰禁忌愛情，再到溫暖人心的電視劇角色，延玗臻不斷突破自我，成為大家心中的「國民暖男」。無論是《三十九》裡的醫生金善宇，還是《貞淑的推銷》裡的神秘警察金道賢，他那獨特的魅力與精湛演技，總是讓人無法抗拒。期待他未來帶來更多驚喜，繼續以不同的面貌俘獲我們的心！

 

【延伸閱讀】

Netflix《三十九》10句人生金句！孫藝真：碳水化合物和酒都會胖，我選燒酒！

韓劇《貞淑的推銷》10大劇情演員！成人情趣用品推銷，超大咖驚喜客串

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