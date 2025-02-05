告五人首唱世運開賣倒數！　竟帶零食直奔售票系統辦公室

記者蔡琛儀／台北報導

人氣天團告五人近來行程滿檔，自尾牙季以來，工作安排更是緊湊不已，過年期間也僅有短暫的休息，隨後馬不停蹄投入錄音和新專輯的籌備工作，而他們也將在4月12日於高雄世運開唱，為求演唱會售票順利，告五人日前帶著象徵「運作順利」的零食「乖乖」前往拓元售票系統辦公室，表示：「我們派『乖乖』來守護機台，希望大家都能搶票順利，系統要『趕作（業）不敢當（ㄉㄤˋ）（機）』！」



▲ 告五人錄音前夕赴售票系統，派「乖乖」守護機台。（圖／相信音樂提供）

告五人表示：「真的很謝謝大家的支持，我們一定會全力以赴，希望4月12日那天可以跟歌迷度過難忘的回憶。」他們也喊話：「希望大家都可以搶到自己想要的位置，但不管你們的座位在哪邊，我們都會『環場無極限』，想辦法更靠近你們！」談起搶票經驗，三位團員的運氣都很不錯，過去看喜歡的歌手演唱會時都有順利買到票，而他們關注演唱會的方式也相當特別，會直接跑到便利商店的機台查看，有時候還會意外發現一些特別的演出資訊，相當有趣。



2月2日正好是犬青的生日，歌迷為了慶祝這個特別的日子，精心打造了應援咖啡廳，吸引不少歌迷一同參與，為她送上生日祝福。雖然犬青正在異地錄音、忙碌籌備新專輯中，但她依然度過了一個溫馨快樂的生日，此次更因時差關係，首次體驗到「生日彷彿過了兩天」的奇妙感覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲告五人同步忙著錄製新專輯和籌備演唱會。（圖／相信音樂提供）

被問到許了什麼生日願望？犬青表示希望歌迷、家人、週遭所有愛的人身體都健康、平安。目前告五人正在全力籌備接下來的演唱會與新作品，演唱會門票將於2月15日中午12點開賣，詳洽拓元售票系統。