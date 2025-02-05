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汪小菲淋雨大哭挨酸「瓊瑤般表演」　她長文吐槽：大S再也看不到

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝日本，享年48歲，前夫汪小菲得知死訊後立刻搭機來台，先是返回信義區豪宅，接著出門淋雨散步，事後更被網友發現在社群留言「老婆我好想你」、「死的人應該是我。」為此，網紅小紅老師在臉書發文表達對此事的看法，除了指出對方的自戀型人格外，同時也表示，「就算這兩天瓊瑤般的表演、淋雨、大哭、鞠躬、崩潰，都換不回你的後悔。你發癲式的舉動，大S再也看不到了。」

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▲大S、汪小菲曾有過一段婚姻。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

▲大S、汪小菲曾有過一段婚姻。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

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小紅老師將汪小菲比喻為一個小孩，描述他的愛是自私且專制的，一旦得不到想要的，便會透過破壞或引起注意的行為來達到目的。她指出，汪小菲自戀的人格特質，以及他在關係中的霸道舉動，暗示其言行不一致且極端爭強好勝，「汪小菲的愛，就像個小孩的愛，討不到糖就賴在地上不走，破壞玩具來引起媽媽注意。」

小紅老師指出，汪小菲在面對與大S離婚的變化感到震驚，而後來的行為，包含多次要求與對方復婚和做出荒謬行為，都是為了引起大S的關注，「你所有行為，只求對方看一眼。現在人走了，你閉嘴了。後悔著為什麼要傷害曾經的美好，後悔著曾經的滿口惡言。 」

▲▼小紅老師酸汪小菲。（圖／翻攝自Facebook／小紅老師Anissa）

▲小紅老師發文酸汪小菲。（圖／翻攝自Facebook／小紅老師Anissa）

最後，小紅老師強調一個深刻的人生教訓，即當一個人離開後，所有的愛恨情仇都會隨之消逝，而在對方已不再關注時，連傷害的資格都不存在。她呼籲大家應該珍惜當下，避免在過於追求金錢名利時，忽略了人際關係中最為重要的真誠與關愛。

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關鍵字

大S, 徐熙媛, 猝逝, 過世, 汪小菲, 小紅老師

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