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龜梨和也爆「將退出KAT-TUN」　背後原因曝光

記者張筱涵／綜合報導

日團KAT-TUN成員龜梨和也今（5日）傳出可能即將離開STARTO ENTERTAINMENT獨立發展，且將會退出團體，這一消息在娛樂圈內部流傳，引發熱議。

▲▼龜梨和也《怪物樵夫》台灣記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲龜梨和也傳要離開公司且將退出KAT-TUN。（圖／記者屠惠剛攝）

KAT-TUN於2001年成軍，未正式出道前便已在東京巨蛋舉行演唱會，曾被視為最受期待的偶像團體。然而，該團最初由6人組成，成員因發展方向不同或個人因素陸續離開，如今僅剩龜梨和也、上田龍也及中丸雄一共3人。

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在團體變動之際，龜梨一直是KAT-TUN的核心支柱。2015年，當時成員田口淳之介宣布退團，龜梨曾多次試圖挽留，並說出：「讓粉絲傷心不是我們該做的事。」展現對KAT-TUN的深厚感情。即便在2016年經歷活動暫停期，他仍努力維繫團隊，2021年KAT-TUN首度登上《NHK紅白歌合戰》，人氣高漲。

然而，KAT-TUN近年來團體活動明顯減少，自2022年10月發行最後一張單曲後，3名成員皆專注於個人發展。據悉，龜梨在個人挑戰中逐漸萌生「在團體內能做的事情已經完成」的想法，因此開始考慮獨立發展。

目前，KAT-TUN的未來仍在討論中，剩餘2名成員是否會繼續維持團體運作，仍是外界關注焦點。若龜梨和也最終決定退團，將是KAT-TUN自出道以來又一次重大變革，粉絲正密切關注事態發展。

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