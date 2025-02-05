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姚淳耀再演「變態大反派」折磨前輩！　過年狂嗑海鮮笑回：很有元氣

記者蕭采薇／台北報導

敘述發生在戒嚴時期，台灣治安史上首宗分屍命案的電影《搜查瑠公圳》，5日由導演賴俊羽和演員姚淳耀現身公開前導預告和海報。姚淳耀再次飾演大反派，更演出駭人「水刑」畫面。而要對前輩張世刑求，姚淳耀說，雖然演出時面無表情，但其實內心非常惶恐。

▲▼ 《搜查瑠公圳》預告與海報發佈會 -姚淳耀。（圖／記者黃克翔攝）

▲姚淳耀年後開工，出席《搜查瑠公圳》位於台北國際書展的記者會。（圖／記者黃克翔攝）

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姚淳耀在影集《我願意》和《模仿犯》中都飾演大魔王，有如新一代「反派專業戶」，這次再次飾演視人命如草芥的大壞蛋，堪比「地下閻王」般壞到骨子裡。他透露：「這個特務頭子是個為達目的不擇手段的人，為了查案。使出各種手段嚴刑逼供樣樣來。」

▲《搜查瑠公圳》姚淳耀與張世獄中對峙，氣氛劍拔駑張。（圖／伯樂影業提供）

▲姚淳耀飾演警總特務，冷酷執行水刑，各種手段嚴刑逼供樣樣來。（圖／伯樂影業提供）

姚淳耀透露，角色雖然壞，但卻是立體有層次，和人性很貼近，「演起來也很過癮，沒有什麼限制。」姚淳耀說：「希望在詮釋反派的同時，也賦予人性層次，讓大家無法真正討厭他而又被他吸引，甚至同情。」不過這次要對前輩張世刑求，姚淳耀也笑說：「我開拍前一直問『真的可以嗎？』內心很掙扎。」而敬業的張世則是跟他說：「不要怕，直接來！」

▲《搜查瑠公圳》姚淳耀與張世獄中對峙，氣氛劍拔駑張。（圖／伯樂影業提供）

▲《搜查瑠公圳》姚淳耀與張世獄中對峙，氣氛劍拔駑張。（圖／伯樂影業提供）

此外，這次故事改編自真實事件，姚淳耀透露看到劇本就被它深深吸引，他表示：「歷史是一面鏡子，而且不斷的重演，有時候想像不到人還能有多壞，但透過歷史我才知道人性永遠可以更殘酷到不可思議，也才能彰顯善良光明的可貴。」

▲▼ 《搜查瑠公圳》預告與海報發佈會 -姚淳耀,賴俊羽。（圖／記者黃克翔攝）

▲《搜查瑠公圳》姚淳耀、導演賴俊羽。（圖／記者黃克翔攝）
 
剛結束過年假期的姚淳耀，在過年期間除了為新戲做準備外，也趁機幫澎湖家中大掃除，他笑說：「清冰箱時還挖到一些放了十年以上的罐頭，非常有成就感。」至於回到澎湖，不免每頓都是海鮮大餐，前年結婚的他，被問到是否可以期待年後「好消息」，姚淳耀也笑回：「滿有元氣的。」

 

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姚淳耀, 搜查瑠公圳

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