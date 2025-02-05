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朱軒洋、吳卓源合作《搜查瑠公圳》定檔　爆「主角不同台」導演發聲

記者蕭采薇／台北報導

敘述台灣治安史上首宗離奇分「屍」命案的電影《搜查瑠公圳》，5日釋出前導預告。該片由朱軒洋和吳卓源飾演，兩人在拍攝期間擦出火花，卻也掀起軒然大波。據悉，朱軒洋將藉由該片復工，然而吳卓源卻未鬆口是否參與宣傳。眼看男、女主角合體機會渺茫，導演賴俊羽也發聲：「希望大家關注各個演員。」

▲《搜查瑠公圳》朱軒洋、吳卓源。（圖／伯樂影業提供）

▲朱軒洋、吳卓源合作《搜查瑠公圳》擦出火花，然而兩人如今同台機會渺茫。（圖／伯樂影業提供）

電影《搜查瑠公圳》同名漫畫5日在台北國際書展舉辦「新書發表暨電影座談會」，並邀請導演賴俊羽、片中演員姚淳耀共同為電影造勢宣傳，現場搶先釋出前導預告。趙子午（朱軒洋飾）與記者張秀秀（吳卓源飾）片中合作展開調查，戲外兩人卻幾乎不太可能合體。

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導演賴俊羽形容兩人角色在片中的互動時，透露：「我一直想打在台灣版福爾摩斯，片中男、女主角兩個人一起追查重大案件。」但面對朱軒洋和吳卓源不太可能合體，賴俊羽說：「他們應該會有各自安排的宣傳方式，戲裡面的演員都很精彩，希望關注各個演員。」

▲▼ 《搜查瑠公圳》預告與海報發佈會 -姚淳耀,賴俊羽。（圖／記者黃克翔攝）

▲（左起）姚淳耀、導演賴俊羽《搜查瑠公圳》公開電影前導預告與海報。（圖／記者黃克翔攝）

《搜查瑠公圳》是台灣首部結合時代氛圍與刑偵推理的IP大作，導演賴俊羽從故事開發到拍攝完成歷經七年時間，出品人之一的邱瓈寬更是一看就決定參與投資，並集結朱軒洋、吳卓源、張世、梁修身、朱栢康、姚淳耀和李雪等重量級演員。

故事背景源於1961年台灣戒嚴時期，在現今台大校門口水圳中發現一具遭肢解的女屍，負責偵辦的刑警趙子午（朱軒洋飾）與記者張秀秀（吳卓源飾）合作展開調查，卻不料趙子午的父親趙志昇將軍（張世飾）被捲其中，被指控為分屍案嫌犯，誓言為趙志昇洗刷清白的兩人，會如何突破迷局，找出真相。

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朱軒洋, 吳卓源, 搜查瑠公圳, 賴俊羽

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