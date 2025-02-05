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鄭家純：日本大醫院是真的不像台灣一樣　親曝友人經驗

記者張筱涵／綜合報導

藝人鄭家純近日在社群媒體上轉發網友分享的日本就醫經歷，並談及自身朋友的親身經驗，直言日本大醫院不像台灣那麼方便，甚至需要漫長的等待才能獲得診治，讓她忍不住感嘆：「真的不是我們從小在台灣長大的人可以想像的。」

外送稿用　▲▼鄭家純。（圖／翻攝自FACEBOOK／鄭家純）

▲鄭家純談日本醫療情況。（圖／翻攝自FACEBOOK／鄭家純）

鄭家純表示，朋友的小孩因健康狀況不佳，先前往鄰近診所檢查，卻遭遇醫生態度不佳，診療結束後直接「丟回」孩子，僅表示「沒問題」。然而，數天後狀況仍未改善，卻因為沒有診所開立的介紹信，無法直接前往大醫院掛號，雖也有部分醫院允許沒有介紹信的病患就診，但需支付額外日幣13200元（約台幣3300元）的費用。

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為了讓孩子獲得適當治療，鄭家純的先生協助聯繫了另一家診所，該診所醫生認為必須前往大醫院進行更詳盡的檢查。然而，當朋友持介紹信前往大醫院掛號時，竟被告知需要等待超過一個月才能看診，讓朋友相當傻眼：「所以我先生又再去關心了解一下，就變成一週後可以看診。（一週對台灣人來說還是很不敢相信）。」

鄭家純最後感嘆「以上真的不是我們從小在台灣長大的人可以想像的，請好好珍惜台灣的醫療人員和健保」。留言區中的網友紛紛表示，「不止日本，還有其他外國連急診都要等好幾天才排得到」、「台灣的醫院跟菜市場一樣，想去就去，台灣人都是被寵壞」、「很難想像這種看病的方式」。

【鄭家純臉書全文】

日本大醫院是真的不像台灣一樣。
之前住在東京的朋友小孩有些狀況，先帶去家附近的診所檢查，但那間診所的醫生態度不好，看診完是用丟的把小孩丟還給我朋友，然後就說都沒問題。
等了幾天，朋友小孩的狀況還是沒有改善，但沒有診所的介紹信（轉介單），也不能直接去大醫院掛號。（也有醫院是若沒介紹信，初診加收13200日幣就能看）
後來就是請我先生幫忙介紹別的診所，那間診所的醫生也認為是得去大醫院做更詳細的檢查，但！
拿著介紹信去掛號，竟然是要等一個多月後才能看診，朋友整個快暈倒，所以我先生又再去關心了解一下，就變成一週後可以看診。
（一週對台灣人來說還是很不敢相信）
以上真的不是我們從小在台灣長大的人可以想像的
請好好珍惜台灣的醫療人員和健保

▲▼鄭家純。（圖／翻攝自FACEBOOK／鄭家純）

▲鄭家純發文全文。（圖／翻攝自FACEBOOK／鄭家純）

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