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賈永婕曬最愛合照：非常想念大S！　挨酸愛蹭急上火線反擊

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）過年期間因染上流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界，好友賈永婕事後也發文哀悼，不過卻被部分網友批評當連續劇看，稍早她在社群曬出母女與大小S姊妹倆的一家昔日最愛的合照，畫面曝光後再度引發網友吐槽。為此，她親上火線反擊了。

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▲▼賈永婕。

▲賈永婕曬照訴說對大S的思念。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

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賈永婕在文中提到，這張昔日合照是她女兒最愛的一張照片，並透露自己有稍微修復過照片畫質。透過這張照片，賈永婕表達她對大S的懷念之情，並回憶起大S與她的孩子之間的美好時光。賈永婕回憶說道，過去曾有一段時間中，孩子們和大S相處得非常親密，甚至常被邀請到對方家玩耍，並透露大S會播放《流星花園》給他們觀看。為此，賈永婕坦言，這段回憶使孩子們對大S充滿深切的思念。

▲▼賈永婕被說愛蹭。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲網友留言酸賈永婕愛蹭。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

貼文及照片曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，同時也出現正反兩派留言討論。有網友表達對於大S過世的不捨，並表示雖然大S已經離開，但她留給人們的回憶將永存心中。不過也有網友提出質疑，認為賈永婕在社群發布與大S相關的內容，似乎是為了吸引流量，「很愛蹭，人家真的好姐妹都沒發像妳呢麼多，真的開始覺得為了流量。」為此，賈永婕親自回應該網友，「當然不是」，強調她的分享絕非為了流量，而是出於對已故好友的想念。

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲網友留言吐槽賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

事實上，賈永婕昨（3）日才在社群發文透露見到大S最後一面外，同時也透露具俊曄深情地與愛妻吻別的悲傷畫面，「歐巴的哭聲我們的心都碎了。」貼文曝光後，有網友批評她把此景當作連續劇在看，為此，賈永婕事後也在貼文底下留言回應對方：「這是我的情感。」另外也有其他網友批評酸民「有點人性吧。」掀起不小討論。

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大S, 徐熙媛, 猝逝, 過世, 賈永婕

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