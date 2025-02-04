柯淑勤被李銘忠拉扯…露黑蕾絲內衣　「伸指吸吮」情慾戲內容曝光

記者黃庠棻／台北報導

懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》是台灣第一部以週刊娛樂記者為主題的影集，將挑戰台劇史上最大尺度，血淋淋揭露演藝圈不爲人知的潛規則。今（4）日該劇舉辦媒體茶敘，主演林予晞、薛仕凌、王渝萱、柯淑勤、李銘忠、宋柏緯都一同出席。

▲宋柏緯（左起）、李銘忠、柯淑勤、林予晞、薛仕凌、王渝萱出席《死了一個娛樂女記者之後》媒體茶敘。（圖／記者黃庠棻攝）

柯淑勤在《死了一個娛樂女記者之後》飾演王牌經紀人，旗下的明星一哥由宋柏緯飾演，李銘忠演出她的影視大亨老公，三人皆有許多對手戲。其中，柯淑勤跟李銘忠飾演夫妻，在戲裡更有不少情慾情節，像是上下撫摸大腿、胸部的戲碼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宋柏緯（左起）、李銘忠、柯淑勤、林予晞、薛仕凌、王渝萱出席《死了一個娛樂女記者之後》媒體茶敘。（圖／記者黃庠棻攝）

對此，柯淑勤表示李銘忠相當紳士，看出了對方的不知所措，便主動聊天並鼓勵「能碰都可以碰」，為了劇情的要求甚至「扯衣服也可以」，她進一步分享為了讓扯衣服戲碼更有張力，自己準備了一套「黑色蕾絲」內衣，並對著李銘忠說道「你就用力扯，我今天有備而來」，態度十分敬業。

▲柯淑勤、李銘忠在《死了一個娛樂女記者之後》飾演夫妻。（圖／鏡文學提供）

不僅如此，柯淑勤表示除了裸露、撫摸的親密戲，還有一場自己伸出手指塞進李銘忠嘴巴，讓對方用力吸吮的情慾戲，她一講完這段讓全場陷入震驚，但她態度相當坦然，直呼「演員之間互相信任，沒有刻意營造，就是順其自然發生」。