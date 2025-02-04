《流星花園》漫畫家發文悼念大S！神尾葉子：可愛的笑容令人印象深刻

記者陳芊秀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本逝世，《流星花園》日本漫畫家神尾葉子4日發文悼念，同時轉發離世的消息。

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▲大S徐熙媛日本猝逝，《流星花園》漫畫家神尾葉子發文悼念。（圖／翻攝自X、記者徐文彬攝）

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神尾葉子寫道：「在台灣版《流星花園》中飾演杉菜的徐熙媛逝世了…她那可愛的笑容非常令人印象深刻。真的非常悲傷和遺憾。 衷心祈禱她安息。」她也轉發大S在日本離世的消息。

▲神尾葉子：「她那可愛的笑容非常令人印象深刻。」（圖／翻攝自X）

▲神尾葉子轉發大S離世消息。（圖／翻攝自X）

現年58歲的神尾葉子在1992年連載少女漫畫《流星花園》，2001年首度被台灣翻拍真人長篇電視劇，大S徐熙媛長髮、堅毅外型被大讚符合故事中女主角「杉菜」的造型。該劇爆紅全亞洲，隨後日本、南韓、泰國相繼翻拍劇集。原作漫畫出版發行數超過5940萬9000冊，被列入金氏世界紀錄。