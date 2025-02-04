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大S死訊曝光當天照常PO片！張蘭遭轟「好恐怖的惡魔」直播全停了

記者陳芊秀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝日本，3日家屬發聲證實噩耗，各界大受衝擊。而前婆婆張蘭正在泰國度假，3日微博更新影片高喊勇敢做自己，此舉引發陸網議論，女星穆婷婷更留言：「您讓我瞠目結舌！」

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▲▼大S,徐熙媛（圖／記者徐文彬攝）

▲大S離世震驚各界，前婆婆張蘭引發批評。（圖／記者徐文彬攝）

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張蘭微博3日更新影片，配文：「不要羨慕任何人，勇敢地做自己。」加上抖音帳號「張蘭俏生活」有主持人正在直播賣貨。對此穆婷婷震驚留言：「哪怕陌生人驟然失去生命，不會惋惜嗎？亦或者沈默，也好啊！您是了不起的企業家，我們知道，也尊重您，有必要天天自己喊嗎？您讓我瞠目結舌！」網友湧入留言「好恐怖的惡魔」、「大姐你沒事吧」、「大S走了，你在發什麼」。

▲▼大S離世消息曝光，張蘭微博同日PO影片引發爭議，女星穆婷婷批評「您讓我瞠目結舌！」。（圖／翻攝自微博）

▲大S家屬3日證實噩耗，張蘭微博同日PO影片引發爭議。（圖／翻攝自微博）

▲▼大S離世消息曝光，張蘭微博同日PO影片引發爭議，女星穆婷婷批評「您讓我瞠目結舌！」。（圖／翻攝自微博）

▲女星穆婷婷批評張蘭：「您讓我瞠目結舌！」（圖／翻攝自微博）

隨後網友發現，引發爭議的影片在微博已經被刪除，張蘭在泰國發文悼念，表示願意協助後事處理。

▲▼張蘭發文悼念，IP位置顯示泰國。（圖／翻攝自抖音）

▲張蘭發文悼念，IP位置顯示泰國。（圖／翻攝自抖音）

同時張蘭團隊也停止直播賣貨，且今日（4）她的抖音相關帳號都沒有開直播，過去團隊幾乎是天天直播的狀態。另外有網友指出，原本張蘭微博PO出影片，IP位置在北京，推測是工作人員按原定時間更新。

▲▼大S離世消息曝光，張蘭微博同日PO影片引發爭議，女星穆婷婷批評「您讓我瞠目結舌！」。（圖／翻攝自微博）

▲網友3日截圖，張蘭相關抖音帳號開直播賣貨。（圖／翻攝自微博）

▲▼大S離世消息曝光，張蘭微博同日PO影片引發爭議，女星穆婷婷批評「您讓我瞠目結舌！」。（圖／翻攝自微博）

▲疑似受到網友批評影響，張蘭相關抖音帳號停止直播，4日也沒有開直播。（圖／翻攝自微博）

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