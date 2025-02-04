訪問／宋慧喬當修女抽菸半年　《黑祭司2》現靈異事件⋯有人盯著她看

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

女神宋慧喬睽違9年回歸大銀幕，她的新作《黑祭司2：闇黑修女》於1月24日在台上映，近期與主演群全余贇、李陣郁接受台灣媒體訪問，片中角色隨手就來一根菸，她坦言為此抽了半年的菸，「雖然我現在已經不抽了，但這個細節對於塑造尤尼亞的形象至關重要」。而全余贇首度參演靈異題材，片場也曾發生讓她毛骨悚然的事情，至今難忘。

▲宋慧喬為了詮釋《黑祭司2》角色自爆抽菸半年。（圖／車庫娛樂提供）



宋慧喬在《黑祭司2：闇黑修女》飾演尤尼亞修女（Sister Giunia），該角色形象與典型修女不同，使她深深著迷，最終決定出演，「為了更貼近角色，我特地花了六個月練習吸菸。由於我是個不抽菸的人，我希望確保拍攝時能夠呈現真實感。」

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片中角色必須熟讀祈禱文，宋慧喬被問及背台詞秘訣是什麼？她正面回應：「這並沒有捷徑可走，我只能與劇本朝夕相處，不斷練習並將台詞內化於心。」她也表示穿上修女服的體驗很特別，「我發現自己的心境也隨之轉變，自然而然地變得更加沉靜和深思熟慮。」

▲宋慧喬與全余贇戲外感情很好。（圖／車庫娛樂提供）



《黑祭司2：闇黑修女》集結許多優秀演員，宋慧喬更親自推薦全余贇參演，兩人姐妹情深，全余贇感性表示：「能夠在片場凝視宋慧喬的眼睛，聆聽她的聲音，就像是一場夢。」盼望自己有一天能成為宋慧喬般的演員，「儘管她的身形嬌小，但在片場她就像一根堅強、沉默的支柱。」

▲全余贇在拍攝前住宿時遇到靈異事件。（圖／車庫娛樂提供）



全余贇出道以來鮮少參演靈異驚悚片，談起片場的詭異現象，她說：「我記得有一晚在住宿處，我感覺像是有人在看著我，當時我正試著入睡，所以最後我決定去客廳待著，那是一個奇怪的經歷。」至今難以忘記當晚的毛骨悚然感覺。

《黑祭司2：闇黑修女》已在台上映，主演們跨海傳來問候訊息，宋慧喬也表示：「對於粉絲們如何看待我這次全新的演出感到既好奇又興奮。真心希望大家能夠喜歡這部電影，也非常感激你們的支持。謝謝！」

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